學者揭陸官新型正步由國防部長邱國正指示 將推廣全軍

國防部研議中恢復正步操典，研議中的分列樣態曝光。曾於2016年發起凱道正步活動的學者何啟聖表示，曝光的畫面，是根據國防部長邱國正指示，為提升軍人儀態、端正軍容禮節、提振部隊精神士氣等要求，由陸軍官校先行規劃試行，再推向全軍。而他百分之百支持恢復正步訓練。

致理科技大學教授何啟聖今以「一段引發爭議的影片，其實是一場誤會（今年陸官校慶閱兵分列 改著戰鬥服裝）」為題，在臉書貼文表示，網路流傳了一段，陸軍官校學生踢正步的影片，又引發對「正步」的熱烈討論。

何啟聖說，該不該恢復「正步」，仁智互見。但體現國軍的精實訓練；展現壯盛軍容；訓練過程中，要求與鄰兵協同一致；刻苦耐操的嚴厲要求；內心剛強的意志；相信是多數愛護國軍的人士，對「正步」採一致肯定態度的原因。做為2016年凱道正步活動發起人，他追隨多數熱愛國軍的國人意見，百分之百支持恢復正步訓練。

何啟聖表示，而這段影片，是根據國防部長邱國正指示，為提升軍人儀態、端正軍容禮節、提振部隊精神士氣等要求，由陸軍官校先行規畫試行，再推向全軍。

何啟聖透露，為了貫徹邱部長要求，於是就由陸官學生先行錄製一段影片，高司教育訓練人員，再就動作進行意見交換，再予以檢討修正。直言之，這並不是國軍正步最後定案的最終版本。

何啟聖說，至於外界批評動作像極大陸與北韓的正步分列。這是由於現行戰鬥部隊的槍枝，已改換為步T91步槍，與20年前正步所使用的65式步槍，長度縮短廿公分，重量略輕，槍背帶等槍枝結構完全不同。因此，國防部訓練參謀次長室（聯七）遂查找國際間實施正步訓練的國家、且採用同款（近似）T91步槍，以其正步操典為參考。於是，就先採一個排面（十人）以目前流出影片的正步操典規範，綠製一段影片，供內部討論修正。

他表示，中華民國在民國92年，陳水扁做為總統，廢除了「正步」訓練，距今恰好20年。其間，僅六年前（民國107年）號召一群熱愛中華民國的仁人志士，在凱道發起了「612五級級正步」活動。此前、此後，「正步」不復再見。

他說，換言之，目前40歲以下的正期軍官，在官校四年完全未接觸「正步」。因此，現今「正步」要恢復，囿於槍枝不同，在操典上調整實屬必然。至於與大陸、北韓正步動作相同，實不必以政治角度抨擊，台灣很多操典與世界共產國家相似者，所在多有。而且，這還只是個初版，之後會再進行討論修正。

何啟聖表示，很特殊的一點，國軍恢復正步，將以陸軍官校學生先行先試，因此，今年6月16日的陸軍官校百年校慶中的分列式，將可看到「正步」再現，讓國人再一次感受正步「撼山嶽、震乾坤」的正面能量。此外，還有一項特色，今年陸官校慶，一改過去官校學生身著華麗典禮服參加閱兵分列，而採戰鬥服裝，以符合現行國軍「戰鬥生活與訓練合一」的要求。