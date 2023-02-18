東引空飄氣球殘體鑑識結果出爐！國防部曝內部構造

國防部今（18）日出示影像表示，日前在馬祖東引防區發現的空飄氣球殘體，是不具攝錄影音設備的氣象探空儀器。國防部將持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，綿密掌握台海周邊動態。

國防部表示，陸軍東引地區指揮部日前發現的氣球殘體，經國防部編組專業團隊、實施分析比對後，確認是不具攝、錄影音設備的氣象探空儀器。

國防部指出，氣球殘體經拆解與鑑識分析，內部構造計有天線、溫濕度感測元件，及資料發射機板、 鋰電池【鋰電池】鋰電池以金屬鋰為原料，為索尼公司於1992年成功開發。一般而言，鋰電池可區分為可充電及不可充電兩類。可充電的電池稱為二次性電池或「蓄電池」，它能將電能轉變成化學能儲存起來，使用時再將化學能轉換成電能，屬於可逆性電池。近年來，鋰電池由於體積及重量大幅減小，已大量應用至行動電話、筆記型電腦等可攜型數位電子設備。 等，無攝、錄影、錄音及儲存相關裝置，與探空氣球構造雷同。

國防部說明，統計近年台海周邊所發現空飄氣球，多集中於每年12月至次年2月，結合盛行風向。國防部將持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，綿密掌握台海周邊動態。