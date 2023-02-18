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中共長程無人偵察機闖我蘭嶼外海 國軍循例反制
國防部今公布昨日至今日上午9時止，偵獲共機24架次、共艦4艘次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次，引人關注的是一架BZK-005長程無人偵察機飛入蘭嶼外海，國軍循例實施反制。
空軍司令部統計，共軍殲10、殲11、殲16、運8反潛機及1架次BZK-005無人偵察機，從昨日至今日上午9時止，分別在台灣海峽中線西南方、南端與東南空域擾台。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
按空軍公布共機航跡圖顯示，這架BZK-005無人偵察機在海峽中線南側進入我西南防空識別區後，直接飛入巴士海峽，再轉入東南蘭嶼外海，該型機曾被稱為中國版的全球鷹無人機，可執行通信中繼、偵查、攻擊等軍事任務。
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