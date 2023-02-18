美國安官員訪台 共機大舉出海挑釁我空防

昨傳五角大廈負責中國事務的國防部副助理部長切斯昨天已抵達台灣進行訪問，當日即有15架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，台海情勢迅然緊張。

英國金融時報報導，五角大廈負責中國事務的國防部副助理部長切斯17日已抵達台灣進行訪問，這是2019年東亞事務副助理部長柯林克以來，再度訪問台灣的國防部資深官

而根據國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」資訊，2月17日（周五）6時至2月18日（周六）6時止，國軍偵獲共機24架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

國防部說，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次。根據國防部公布最新中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，北部空域有1架次彩虹4無人機、2架次殲-10戰機、4架次殲-11戰機，中部空域2架次殲-10戰機、南部空域2架次殲16戰機，都闖越海峽中線，另有2架次殲16戰機在東沙島附近出沒，1架運8反潛機進入西南空域，另有一架BZK-005無人機長航穿越巴士海峽抵我東南外海。航跡包圍台灣本島。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。