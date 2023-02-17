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將領異動：總統府侍衛長呂坤修 接掌八軍團

聯合報／ 記者程嘉文╱台北即時報導
民國109年，蔡總統到澎湖視導駐軍，與澎防部指揮官呂坤修中將合影，不久呂坤修就被調往總統府，接任侍衛長至今。圖／軍聞社
民國109年，蔡總統到澎湖視導駐軍，與澎防部指揮官呂坤修中將合影，不久呂坤修就被調往總統府，接任侍衛長至今。圖／軍聞社

國軍高階將領人事將於3月1日有下一波異動：現任總統府侍衛長呂坤修中將，即將接任陸軍第八軍團指揮官。至於蔡總統的第五任侍衛長，據傳將由現任副侍衛長、空軍少將李慶然升任，晉任中將。

此波將領人事異動的源頭，是陸軍現任副司令黃金財中將將於本月底屆齡退伍，遺缺將由現任國防部總督察長楊基榮中將接任。陸軍現任弟八軍團指揮官楊海明中將，將接任總督察長，總統府侍衛長呂坤修接掌第八軍團。

八軍團副指揮官莊有凱少將，先前出席遭屏東縣府的敬軍餐會，會後卻被一名女性秘書指控騷擾，因此遭調職調查。此次軍團副指揮官一併補實，由全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將接任，全動署遺缺由海軍上校陶成濬接任，晉升少將。

參謀本部情研中心主任尹昌榮少將調任陸軍六軍團參謀長，陸軍少將譚芳榮接任情研中心主任。至於現任六軍團參謀長吳松齡少將，據傳將接任總統府副侍衛長。

軍醫體系方面，三軍總醫院長王智弘少將，調任國防部軍醫局副局長。國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁少將，接任三軍總醫院長，預醫所長遺缺由吳佳駿上校接任，晉升少將。

陸軍 總統府 國防部 呂坤修

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