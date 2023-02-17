聽新聞
test
0:00 / 0:00
將領異動：總統府侍衛長呂坤修 接掌八軍團
國軍高階將領人事將於3月1日有下一波異動：現任總統府侍衛長呂坤修中將，即將接任陸軍第八軍團指揮官。至於蔡總統的第五任侍衛長，據傳將由現任副侍衛長、空軍少將李慶然升任，晉任中將。
此波將領人事異動的源頭，是陸軍現任副司令黃金財中將將於本月底屆齡退伍，遺缺將由現任國防部總督察長楊基榮中將接任。陸軍現任弟八軍團指揮官楊海明中將，將接任總督察長，總統府侍衛長呂坤修接掌第八軍團。
八軍團副指揮官莊有凱少將，先前出席遭屏東縣府的敬軍餐會，會後卻被一名女性秘書指控騷擾，因此遭調職調查。此次軍團副指揮官一併補實，由全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將接任，全動署遺缺由海軍上校陶成濬接任，晉升少將。
參謀本部情研中心主任尹昌榮少將調任陸軍六軍團參謀長，陸軍少將譚芳榮接任情研中心主任。至於現任六軍團參謀長吳松齡少將，據傳將接任總統府副侍衛長。
軍醫體系方面，三軍總醫院長王智弘少將，調任國防部軍醫局副局長。國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁少將，接任三軍總醫院長，預醫所長遺缺由吳佳駿上校接任，晉升少將。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言