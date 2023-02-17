將領異動：總統府侍衛長呂坤修 接掌八軍團

一個班9人，一個排3個班，一個連3個排，連同其他兵員，一個連大約120人左右。民國44年起到85年國軍官兵因人員殺傷雷與戰防雷事故，造成381位國軍官兵傷亡。其中義務役官兵因地雷傷亡166人，就超過一個連的人數。 因為地雷當場死亡的義務役及志願役官兵，合計高達209人，更接近兩個連的兵力總數。「209」還僅是記載當場死亡的數字，因斷肢、瞎眼、嚴重內傷的170人是否存活，檔案中未記載。 面對地雷、戰防雷可能的影響，聯合報數位版檢視國防部檔案，從數據，看地雷。合計上╱下共兩篇。

2023-02-17 07:30