蔡總統與巴拉圭總統阿布鐸視導花蓮空軍基地 展示F-16V

蔡英文總統今天上午與友邦巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）一起視導花蓮空軍基地。蔡總統表示，非常願意跟所有理念相近的夥伴國家深化合作，為區域的和平穩定、全球的安全盡一份心力。她也感謝阿布鐸對台灣的堅定支持，期盼台巴兩國一起努力，持續加強合作，為彼此國家的發展以及國際社會做出更多貢獻。

今天蔡總統與阿布鐸抵達花蓮空軍基地三號棚廠，首先聽取「武器展示區」簡介，並參觀F-16V型機展示。蔡總統也致贈阿布鐸「空軍第五聯隊」的飛行夾克、帽子及傘具引張帶，阿布鐸則致贈總統「巴國飛行夾克」。

蔡總統致詞時表示，4年多前，阿布鐸來台訪問，她邀請阿布鐸一起到桃園看國軍的「地空聯合作戰實兵演練」。今天，一起來到花蓮空軍基地，再次共同見證國軍堅實的防衛作戰能力。

蔡總統指出，過去這幾年，台灣積極推動國防自主，增加投資，提升不對稱作戰能力，也提出了兵力結構調整方案，從明年開始，將恢復一年期的義務役，並強化訓練內容和量能，就是要讓台灣的自我防衛能力，更加堅實。

蔡總統表示，隨著國際疫情趨緩，台灣和巴拉圭以及民主陣線盟友的交流，也會更加密切，像是跟友邦進行軍事交流的「遠朋國建班」，預計今年將再次舉辦，希望邀請巴拉圭及其他友邦朋友一起參加，互相分享經驗，增進合作交流。

蔡總統再次感謝阿布鐸對台灣的堅定支持。「讓我們兩國一起努力，持續加強合作，為彼此國家的發展以及國際社會做出更多貢獻」。

阿布鐸致詞時表示，他很榮幸來到花蓮空軍基地，親眼目睹台灣這些年努力發展國防能力的成果，他的心情十分激動和興奮，當年在空軍服役時的記憶都湧上心頭。

阿布鐸指出，花蓮是中華民國台灣的國防重地，大家的任務就是捍衛國家的民主及自由，這是身為軍人最光榮的使命，當然也代表許多的犧牲與奉獻，他在此要向國軍的無私付出表達最崇高的敬意。近年來，台灣與巴拉圭在國防方面的合作頻密，兩國軍校進行的學員交流，也讓巴拉圭軍方有機會與台灣國軍進行最高等級的培訓，他們相當珍惜這樣的合作，期待未來可以進一步強化台巴雙邊在國防上的關係。

阿布鐸說，巴拉圭是一個崇尚自由與和平的國家，外交傳統是透過對話及協商解決各項紛爭，並恪遵聯合國及國際法的原則。台灣也是愛好和平的國家，與世界各國一樣，希望國家主權及國土完整性受到尊重。