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立委批蔡執政下 「陸委會和海基會幾乎失能、失效」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今立院開議，民眾黨立院黨團總召邱臣遠受訪時表示，蔡政府執政下，兩岸事務可說是完全冰凍，「陸委會和海基會近年完全失能、失效。」應儘早啟動官方對話。 記者歐陽良盈／攝影
今立院開議，民眾黨立院黨團總召邱臣遠受訪時表示，蔡政府執政下，兩岸事務可說是完全冰凍，「陸委會和海基會近年完全失能、失效。」應儘早啟動官方對話。 記者歐陽良盈／攝影

馬祖東引上空不明物體飄落，陸軍司令部昨證實，搜尋後在靶場拾獲氣球殘體，儀器盒上有簡體字，初步研判是氣象探測儀器；今立院開議，民眾黨立院黨團總召邱臣遠國防部應在國安情報隱密性的原則下，適度對外說明。

邱臣遠說，美中關係瞬息萬變，台灣應在兩岸和平、台灣自主原則下與強國維持等距關係，別成為壓力測試下的波及者。國防部應依照相關程序，包含後續情資公開，適度對外說明；至於相關反制作業，還是要依照整個國安體系相關規範程序做處理。

邱臣遠表示，不管是對外爭取海外民主自由國家的盟友認同、國會外交，或對內提升全民國防意識、維持國際關鍵供應鏈領先地位，都是台灣重要價值，維持區域和平穩定是台灣所有人的共識。

針對新冠疫情緩和，美國外交政策全國委員會（NCAFP）呼籲台海兩岸盡快解除民間交流限制，邱臣遠表示，蔡政府執政下，兩岸事務可說是完全冰凍，「陸委會和海基會近年完全失能、失效」，應儘早啟動官方對話。

邱臣遠 國防部 國安

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