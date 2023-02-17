快訊

非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

夏玉順昔日爭議多 護林瑞陽譙張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉！」

因失語症息影！布魯斯威利家人宣布他罹患「額顳葉失智症」

東引空中飄不明氣球 邱國正證實：已派人細部研究

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國防部長邱國正。 圖／聯合報系資料照
國防部長邱國正。 圖／聯合報系資料照

陸軍司令部昨晚證實，東引空中有不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體；今立院開議，國防部長邱國正到立院備詢時被問及此事，他說初步研判外表看起來像氣象氣球，但要料敵從寬，已派一組人研究，會把細部了解後再做結論。

邱國正說，狀況對國軍來說是很好訓練題材，從狀況處置這方面來看，對國軍有幫助，而國軍訓練也沒停止，對官兵有信心，狀況處置都有很大進步。

媒體問這樣的狀況是否符合邱國正去年底說的「第一擊」標準？邱說，第一擊就是通常對方沒有怎樣，如果開了火算第一擊。「但對方一直有這種動作出來，所以不把它當作機艦來看，包含機艦，我們調整飛航或海航的實體，它如果逾越了我們的國界，那我們當然會有所處置，這就不叫第一擊，這叫應對的反制，這我來調整。」

媒體追問氣球會不會用飛彈打下來？邱國正強調要料敵從寬，是否存在對人危害物體，也還要進行研判。馬祖斷纜影響軍備？邱國正回應，馬祖部隊與台灣本島通聯，海纜是之一，但也還有無線電等，不會只靠海纜；目前海纜狀況對通聯有影響，但有其他補強措施，目前與外離島的通聯沒有問題。

媒體問美國官員有意訪台，是否已向我國防部告知？邱國正說，友好的國家或團隊來的話，跟我們有關的話，會告知我們；任何團體或國家只要對台灣防禦作戰提出有益的建言，都是很好的機會。

邱國正 馬祖 國軍

延伸閱讀

「仁燦配」新內閣多位爭議續任引熱議！「他」聲量最高威脅賴清德選總統？

麥卡錫傳今春訪台 邱國正：任何可能都會因應

第3波內閣首長名單曝！吳釗燮、邱國正留任 陸委會副主委「他」入閣接任

吳釗燮邱國正邱太三留任 梁文傑接陸委會副主委

相關新聞

東引空中飄不明氣球 邱國正證實：已派人細部研究

陸軍司令部昨晚證實，東引空中有不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體；今立院開議，國防部長邱國正到立院備詢時被問及此事，...

數字看地雷／人若踩到戰防雷不會爆炸？ 國防部檔案7人因此傷亡

一個班9人，一個排3個班，一個連3個排，連同其他兵員，一個連大約120人左右。民國44年起到85年國軍官兵因人員殺傷雷與戰防雷事故，造成381位國軍官兵傷亡。其中義務役官兵因地雷傷亡166人，就超過一個連的人數。 因為地雷當場死亡的義務役及志願役官兵，合計高達209人，更接近兩個連的兵力總數。「209」還僅是記載當場死亡的數字，因斷肢、瞎眼、嚴重內傷的170人是否存活，檔案中未記載。 面對地雷、戰防雷可能的影響，聯合報數位版檢視國防部檔案，從數據，看地雷。合計上╱下共兩篇。

性愛片外流遭記過列汰除 軍官情侶：做了不該做的事

陸軍八軍團上尉和中尉男女情侶，1年半前在營區拍性愛畫面，近日不明原因遭外流，引發全國震撼；陸軍司令部今指出，2人因違反「...

性愛片外流又犯「2規定」遭記2大過2小過 陸軍情侶勒令3月汰除

陸軍南部軍團一對軍官情侶在營區內「燕好」自拍，影片卻因不明原因外流，情侶已赴警局報警追查，但兩人需承受軍中懲處。陸軍司令...

大陸間諜氣球飄來東引防區？ 陸軍司令部回應了

陸軍司令部今天表示，東引防區今天發現中國大陸空飄氣球殘體。初步研判該殘體屬氣象探測儀器，初步研判該殘體屬氣象探測儀器。

馬祖斷纜成孤島影響軍隊戰備？ 國防部回應

針對馬祖海底光纖斷纜，對國軍當地防區戰備是否產生影響？國防部今天表示，國軍通資系統均採複式配置多重備援，可支援作戰指管任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦