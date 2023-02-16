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性愛片外流又犯「2規定」遭記2大過2小過 陸軍情侶勒令3月汰除
陸軍南部軍團一對軍官情侶在營區內「燕好」自拍，影片卻因不明原因外流，情侶已赴警局報警追查，但兩人需承受軍中懲處。陸軍司令部今證實，兩人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，皆記2大過2小過；軍團也已針對兩人開完人評會，三月前就完成汰除程序，勒令兩人離營。
軍官情侶在2021間在營區內拍攝親密影片，不料月前遭外流，還分兩批露出，兩名當事人已赴警局提告妨害風化，洩漏源頭仍由警方調查中。受害者甚至上網呼籲軍中同學協助找出兇手。
事發後兩人分別被調離現職，由於兩人在營區內自拍錄影，陸軍司令部今（16）日表示，兩人因違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，皆記2大過2小過，目前已將懲處結果通知當事人，如當事人沒有申訴即會進入汰除程序。
而據了解，兩人對懲處結果目前暫無異議，若依照慣例，兩人2月底、3月前須汰除離營。
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