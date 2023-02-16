韓國空軍「黑鷹表演隊」過境高雄 編隊起飛？下午揭曉
韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架C-130運輸機，今天上午9時許過境高雄國際機場整補，預計下午起飛離台，原先航空迷傳出起降將採「品字隊形」，不過上午降落時，採單機逐一降落，並未編隊落地，航迷盛傳離境採品字編隊起飛機率高，錯過民眾下午仍有機會一睹風采。
黑鷹特技飛行表演隊並非首次來台整補，去年8月18日韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機，也曾飛抵高雄小港機場，吸引大批航空迷、軍事迷爭睹。
2014年2月20日，9架T-50教練機，分兩批降落高雄機場加油後，飛回韓國，另有1架韓國空軍C-130隨行載運補給裝備，當時離境時，T-50採「品字隊形」起飛，三架教練機同一時間起飛，讓航空迷大飽眼福。
此次黑鷹表演隊再次過境高雄整補，是預計參加2月28日至3月5日登場的澳洲航空展，早在過境前，航空迷就列完整抵達時間，上午8點30分擔任後勤機的C-130運輸機現行降落；9點51分許，首架T-50B落地，之後其他僚機也魚貫降落高雄國際機場。
先前航空迷社團傳出此次起降並非採逐一落地方式進行，而是一次採三架編組的「品字隊形」起降，此一編隊相當仰賴飛行員間彼此默契，多半只有航展表演才能見到，不過最後塔台仍未允准，因此最後降若採單機落地，並未編隊，但稀客降臨小港機場，仍讓在場航空迷大呼過癮。
黑鷹特技飛行表演隊預計完成整補後。下午1點40分、2點、2點20分T-50B將魚貫起飛離台，擔任後勤的C-130運輸機則在T-50B離台後，隨後跟上腳步前往澳洲。是否會比照2014年採編隊起飛，將在他們離境前揭曉。
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