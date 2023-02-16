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海軍反艦型沱江艦載台明日投開標 將部署增程型雄三

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍第二批5艘沱江級「反艦型」巡邏艦船體建造案，將在明（17）日進行投開標作業。圖為海軍現役兩艘沱江級艦。記者洪哲政／攝影
海軍第二批5艘沱江級「反艦型」巡邏艦船體建造案，將在明（17）日進行投開標作業。圖為海軍現役兩艘沱江級艦。記者洪哲政／攝影

海軍第二批5艘沱江級「反艦型」巡邏艦船體建造案，將在明（17）日進行投開標作業，此艦型經證實，將配備增程型的雄三反艦飛彈，而中科院2月7日在九鵬基地射擊的彈種，就是代號「磐龍專案」的雄三增程型飛彈，今年可望進入量產階段，因應機動陸射型、海基艦射型的需求。

海軍防空型沱江艦與海巡安平艦屬同型，兩型艦分別由龍德、中信得標生產中，前者已包括原型艦已生產兩艘，後者則已交艦5艘。而依計劃期程第2批5艘的沱江反艦型，則由海軍自行辦理招標作業，擔任主合約商角色，中科院負責戰系裝備選購及系統整合，將交由得標廠商負責船體載台建造，依計畫節點須於2026年達成交艦及彈藥交裝目標。目前國內三大船廠龍德、中信與台船都領取標單，提出競標意願。

沱江與安平級艦均屬鋁合金材質的雙船體巡邏艦，但也因軍規載台要求較高，所以反艦型的沱江每艘載台單價較高，船體建造案預算即達90億7千萬元。龍德與中信具備既有生產線優勢，台船則有建造IDS與玉山艦經驗，三廠同時競標海軍作戰艦艇，受到關注。

據證實，沱江級「反艦型」巡邏艦，將升級部署中科院今（112）年可望量產的增程型雄三反艦飛彈，日前在九鵬基地射擊的彈種，就是代號「磐龍專案」的雄三增程型飛彈。

飛彈 海軍 中科院

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