入伍訓怎麼了？受訓志願役士兵一半以上須受心理輔導

監察委員調查發現，近年國軍志願役士兵在下部隊前的入伍訓練時，已有超過半數比率需接受心理輔導評估，浮現心理衛生問題重大警訊，但退訓者僅占基礎訓練總人數1.84~3.04%，且均為「自願」申請退訓者，沒有一人是軍方發覺不適任而命令其退訓，國防部未能積極自源頭建立篩選機制，除易加深士兵心理創傷的嚴重性，亦徒增軍方量能負擔。

空軍位於新北老梅的戰管第六雷達中隊，109年肇發蘇姓士兵在營不明原因昏迷，送醫成為植物人後，不幸因器官衰竭離世。案經家屬向法院提告、投訴監察院，雖查部隊送醫過程無涉重大疏失，但監委林郁容、范巽綠在調查中卻發現可能事發的源頭因素。

報告指出，志願役士兵入營接受基礎訓練時，就要填具多項如「報考國軍志願役班隊身心健康檢查表」等量表，國軍志願役士兵自入學至部隊期間，共有3階段心理健康評估機制。國防部藉由身心健康檢查表，以及報考名冊與健保就醫紀錄勾稽，雖已建立初步評估與篩選機制，但在基礎訓練期間、即第二階段心理健康檢查時，經過檢核或評量表測量後，108至110年接受心理輔導評估者，竟超過半數以上，約58~65%，顯見志願役士兵在下部隊前的基礎訓練階段，已浮現嚴重心理衛生問題的重大警訊。

報告指出，但108至110年各年度申請退訓人數竟僅分別為318、238及144人，占基礎訓練總人數僅1.84~3.04%，且均為「自願」申請退訓者，未有任一人是由軍方命令退訓者。因此，國防部在志願役士兵基礎訓練階段，雖建立有心理健康評估與輔導機制，卻未能發揮作用，沒有積極自源頭篩選不適服役者。