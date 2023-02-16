韓國空軍「黑鷹表演隊」9機降落高雄航迷爽拍高呼過癮

韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架C-130運輸機，今日上午分4梯次降落高雄小港國際機場整補，預計下午陸續離開，前往澳洲參加航空展，今早黑鷹特技飛行表演隊降落時，原傳出採3架「品字隊形」降落，不過最後仍為一批三架次逐一降落，但能夠親眼迎來「貴賓」，仍讓在場航空迷一飽眼福。

澳洲航空展將於2月28日至3月5日，在墨爾本舉行，韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊從原州機場出發，航經台灣、菲律賓、印尼，前往澳洲參展。

航空迷列出完整的抵達時間，上午8點25分擔任後勤機的C-130運輸機現行降落，9點45分3架T-50B、10點5分3架T-50B、10點25分3架T-50B則依序抵達，使用小港機場停機坪521、522、523、524。

先前航空迷社團傳出此次起降並非採逐一落地方式進行，而是一次採三架編組的「品字隊形」起降，此一編隊相當仰賴飛行員間彼此默契，多半只有航展表演才能見到。

不過最後仍為單機逐一降落，並未採「品字隊形」編隊落地，但稀客降臨小港機場，仍讓在場航空迷大呼過癮。

這批黑鷹特技飛行表演隊預計完成整補後。下午1點40分、2點、2點20分T-50B將魚貫起飛離台，擔任後勤的C-130運輸機則在T-50B離台後，隨後跟上腳步前往澳洲。