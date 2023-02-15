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國防工業發展基金會投資無人機 立委質疑圖利廠商
國防部高層要求「國防工業發展基金會」業管單位，提撥基金7億元投資無人機民間廠商。立委馬文君說，這項重大投資，未納入基金112年預算執行項目，也未經基金會討論決議，遲早被國防部高層花光殆盡，不符民主法制國家規範，造成的損失，以後算誰頭上？
馬文君說，「國防工業發展基金會」經費源自中美斷交時，台灣民眾基於自強救國的捐款，原始金額計47億餘元，目前由國防部兼辦業務。政府自民國81年起未再撥助基金會，目前僅能以有限基金預算循環運用自給自足，提升台灣國防科技工業水準。
基金會最近一次大失血，為民國108年奉政府高層指示，以每股22.52元價格，認購台船2500萬股現金增資股票，成為台船公司第2大股東。
如今食髓知味，又以「急需」為由，國防部高層未經董事會討論決議，拿全民捐獻資金直接撥款轉投資無人機民間廠商，難道不怕有圖利廠商之嫌嗎？
如此作為，由全民捐款成立的「國防工業發展基金會」，遲早會被國防部高層人員以個人意志花光殆盡。
基金會不是國防部的小金庫，卻可一人決斷，未經董事會討論決議，所有規定程序完全棄之不顧，以後損失要算誰頭上？台灣還是民主法治國家嗎？
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