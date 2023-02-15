快訊

透露已與郭台銘會面 黃健庭：他有想替黨參選、但沒有非選不可

和劉文正住得近 他去年返台曾曝巨星低調生活狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防工業發展基金會投資無人機 立委質疑圖利廠商

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑「國防工業發展基金會」未經董事會決議，投資民間廠商，有圖利之嫌。圖／立委馬文君提供
立委馬文君質疑「國防工業發展基金會」未經董事會決議，投資民間廠商，有圖利之嫌。圖／立委馬文君提供

國防部高層要求「國防工業發展基金會」業管單位，提撥基金7億元投資無人機民間廠商。立委馬文君說，這項重大投資，未納入基金112年預算執行項目，也未經基金會討論決議，遲早被國防部高層花光殆盡，不符民主法制國家規範，造成的損失，以後算誰頭上？

馬文君說，「國防工業發展基金會」經費源自中美斷交時，台灣民眾基於自強救國的捐款，原始金額計47億餘元，目前由國防部兼辦業務。政府自民國81年起未再撥助基金會，目前僅能以有限基金預算循環運用自給自足，提升台灣國防科技工業水準。

基金會最近一次大失血，為民國108年奉政府高層指示，以每股22.52元價格，認購台船2500萬股現金增資股票，成為台船公司第2大股東。

如今食髓知味，又以「急需」為由，國防部高層未經董事會討論決議，拿全民捐獻資金直接撥款轉投資無人機民間廠商，難道不怕有圖利廠商之嫌嗎？

如此作為，由全民捐款成立的「國防工業發展基金會」，遲早會被國防部高層人員以個人意志花光殆盡。

基金會不是國防部的小金庫，卻可一人決斷，未經董事會討論決議，所有規定程序完全棄之不顧，以後損失要算誰頭上？台灣還是民主法治國家嗎？

延伸閱讀

南投國姓枇杷受寒害致災 現金救助每公頃10萬元

台南消防人員屢獲無人機賽事佳績 今獲獎市長表揚

即時快評／無人機警監系統民間都說能作 結果出人意料

日本演練「台灣有事」撤離琉球居民 馬文君問國防部：台澎金馬逃哪裡？

相關新聞

台灣救災世界首屈一指 軍事雜誌分析面對戰爭的可能挑戰

2023年2月6日，土耳其東南接近敘利亞邊界地區連續發生規模7.8與7.5的淺層強烈地震，造成嚴重生命財產損失。消息傳到台灣，第一梯專業搜救隊於地震後12小時出發，第二隊也在36小時內動身前往土耳其。台灣救災體系的快速反應與高度專業受到國際媒體一致讚許，更讓許多人回想起二十多年前九二一地震牽起的台土兩國情誼。

國防工業發展基金會投資無人機 立委質疑圖利廠商

國防部高層要求「國防工業發展基金會」業管單位，提撥基金7億元投資無人機民間廠商。立委馬文君說，這項重大投資，未納入基金1...

部隊鍋 EP103｜第一次買飛機就上手 ft.輕航機玩家Ray

買輕航機，不是夢想－因為，有錢萬能！ 飛機來歷合格，就能報民航局註冊。在民航局眼中，你就只是個載具，甚至是「玩具」。 在台灣飛輕航機，是運動－飛150小時後可以考輕航機「教練證」。 只要600公斤以下，就能飛上天，但要扣掉飛機、油料，剩下200公斤配額，太胖的人，抱歉真的不能……

國防部：過去廿四小時未發現共機侵海峽中線或西南空域

國防部上午公布共軍機艦動態，自今晨6時為止的24小時內，國軍未發現有逾越海峽中線及西南空域的共機。

陸軍三支部支援土耳其賑災物資運送 任務今天告一段落

中華民國陸軍臉書粉專今天貼文表示，桃園陸軍3支部於13日起至15日止，每天派遣官兵及車輛，加速載運我國援助土耳其地震賑災...

配合能源局設置太陽能光電 中科院公告延長土地租賃期

國防部昨(14)日公告修正「國家中山科學研究院公有財產管理辦法」部分條文，原條文規定中科院出租不動產，期限原為10年以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦