影／國有地標租助炒房？邱顯智呼籲國有地優先用於社會住宅

時代力量立法委員邱顯智、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱上午在立法院舉行記者會。

邱顯智表示，財政部國產署公告位於台北市信義區六張犁的「陸軍保養廠C基地地上權案」，面積近1.6公頃，權利金底價飆至近74億元，創下國有地上權案史上第三高。國防部原本保留的C基地產權單純，和鄰近台北市三興社會住宅及六張犁A、B區社會住宅，如果比照A、B區的規格興建社會住宅，可達約790戶。但中央政府沒有打算拿來蓋社會住宅，也沒有打算拿來弄什麼使用權住宅，而是招標地上權讓建商興建地上權住宅。

邱顯智呼籲政府應將國有地優先用於社會住宅等具公益性的政策需要，而不是當作國家和建商的金庫大量標租、哄抬房價。