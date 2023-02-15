影／國有地標租助炒房？邱顯智呼籲國有地優先用於社會住宅
時代力量立法委員邱顯智、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱上午在立法院舉行記者會。
邱顯智表示，財政部國產署公告位於台北市信義區六張犁的「陸軍保養廠C基地地上權案」，面積近1.6公頃，權利金底價飆至近74億元，創下國有地上權案史上第三高。國防部原本保留的C基地產權單純，和鄰近台北市三興社會住宅及六張犁A、B區社會住宅，如果比照A、B區的規格興建社會住宅，可達約790戶。但中央政府沒有打算拿來蓋社會住宅，也沒有打算拿來弄什麼使用權住宅，而是招標地上權讓建商興建地上權住宅。
邱顯智呼籲政府應將國有地優先用於社會住宅等具公益性的政策需要，而不是當作國家和建商的金庫大量標租、哄抬房價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言