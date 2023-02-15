配合廠商設置太陽能光電 中科院改規定大延土地租賃期

國防部昨(14)日公告修正「國家中山科學研究院公有財產管理辦法」部分條文，原條文規定中科院出租不動產，期限原為10年以下，新條文則增訂「配合政府法令或政策辦理之不動產出租期間至多20年」等內容，國防部表示，這是為配合政府能源轉型政策，推動太陽光電發展，要在中科院院區擇合適地點，採不動產標租方式供廠商設置太陽能光電設備。

「國家中山科學研究院公有財產管理辦法」第21條原規定，中科院出租、利用或委託經營期限，出租不動產在土地部分，為期「10年以下」。新修訂辦法則在同一條例末尾加註：「配合政府法令或政策辦理之不動產出租期間至多20年，不受第一項第一款規定之限制」。

國防部在修法意旨中指出，為配合政府能源轉型政策，推動太陽光電發展，使中科院得於其院區擇合適地點，採不動產標租方式供廠商設置太陽光電設備，並參考能源主管機關建議租賃期間為二十年，及民法第449條規定，租賃契約不得逾20年。因此增訂第三項，明定配合政府法令或政策執行之需求辦理不動產出租，放寬期限至多20年。