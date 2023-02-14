退輔會處長池玉蘭拜會產學界 為退役官兵爭取就業機會

退輔會就學就業處處長池玉蘭日前分别拜會勤益科技大學校長陳文淵、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗，洽談產學合作，希望為中部退除役官兵提供更多就業機會，創造更優厚勞動條件。

池玉蘭日前偕台湾中榮服處處長陳宗貴及相關同仁，拜會勤益科技大學校長陳文淵，會中說明退輔會就學、職訓及促進穩定就業方面等各項重要政策，並進一步洽談產學合作，希望結合學校與企業的資源、力量，協助退除役官兵同時取得學識、技能及工作資歷，提高薪資，穩定就業。

池玉蘭指出，退輔會近年已與北部、南部地區優質學校推動產學合作事宜，為兼顧中部地區退除役官兵及產業人才需求，期望能與辦學績效卓著的學校合作。另台中市工業發展以傳統機械機具製造業起步，逐步升級為精密機械科技，尤其工具機產業具有世界領導優勢。再者，光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業的發展，也促使各大企業相繼於台中地區設廠，隨著產業聚落逐漸成形，人才短缺問題已成企業營運的重要挑戰。隨著中部地區人才需求提升，工作機會有往中部移動的現象，產業為吸引人才南遷，紛紛提高薪資水平，不僅為中部退除役官兵提供更多的就業機會，同時也創造更優厚的勞動條件。退輔會去年已與勤益科大產訓合作，獲得退除役官兵熱列迴響，將進一步擴及其他優質企業。

陳文淵表示，勤益科大深耕在地企業，廣泛參與各界產學合作，結合跨校資源，積極爭取與區域產業建立密切的產學合作關係，自95年起已12度獲得教育部教學卓越計畫，102年更躍昇典範科技大學；另配合政府政策、在地產業升級及發展需求，積極與業界建立長期產學合作關係，共500餘家廠商，如友嘉集團、上銀科技等，每年推動高達4億元的政府部門計畫、產學計畫及技術服務等計畫案，並藉輔導海外台商的技術升級為切入點，擴展進行國際產學合作朝向國際邁進。該校非常樂於和輔導會合作，協力將退除役官兵人力資源有效投入就業市場。

池玉蘭當日並拜會董正宗，雙方就中部地區產業發展、開拓優質職缺及協助退除役官兵就業等面向交換意見；董正宗曾在南投榮服處任職首長的池玉蘭會面，承諾將盤點在地優質企業及職缺，作為退輔會辦理產學合作企業規劃參考。雙方期望未來增加彼此互動及合作機會，尤其提供在地台中榮服處資源鏈結，共同推展退除役官兵更多元的就學、就業管道，創造多元化就業機會。