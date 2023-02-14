中科院：陸軍第二套獵隼防空系統3月交裝會驗

中科院「獵隼專案」所研製以劍二地對空飛彈為基礎的「新型野戰防空武器系統」，傳第二套交裝時因系統問題遭陸軍「退貨」，計畫主持人陳嘉男上午親自出面表示，相關問題屬於軟體與網路問題，目前已完成改正，已交陸軍準備接受測試，預計3月份完成測試與會驗作業。

「新型野戰防空武器系統」第一套由陸軍八軍團順利接裝，部署旗山，並興建專用彈庫。媒體披露，八軍團接裝第二套時，發生武器接戰與射控系統異常，全系統有高達百項以上缺失，陸軍不滿退貨，限期90天改善。

國防部上午在大直博愛營區舉行記者會，陳嘉男出席應詢表示，相關問題屬於軟體與網路問題，目前已完成改正，已交陸軍準備接受測試，預計3月份完成測試與會驗作業。