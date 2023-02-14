國防部：台海空域未發現過美國所擊落精密共軍偵察氣球

針對共軍空飄氣球處置，國防部上午首度表示若對我產生威脅就加以擊落，這是否算是「第一擊」？國防部情次室助理次長黃文啓表示，氣球功能是偵察，「這種威脅我們不應與我們產生武力性行為去混為一談」。而美國擊落共軍載有精密偵蒐設備的氣球，在台海也尚未發現過，台美情境有相當程度差別。

國防部上午舉行記者會，有外媒詢及，國防部宣稱台灣偵測到的氣球與美國偵測到對美產生國安威脅的氣球不同，判斷標準為何？而美方為偵測氣球已調整雷達的靈敏度，國軍是否也有調整？

黃文啓表示，美國調整雷達偵測方式，國軍也還在掌握當中，事實上美軍並未透露相關技術細節，美方作法若能作為我方參考，會納入國軍情監偵考量。

他進一步解釋，在美方所公布偵測到的中共氣球中，根據公開情報，具有幾個特性，第一是體積大、第二具有一定方向操控甚至推進能力。原因很簡單，無論要作任何一類型情報都必須要有一套情報偵察路線，像台灣出現在對流層自由飄行的氣球，很難從事情報工作，因為沒有辦法界定目標。但美國發現並加以擊落的氣球，事實上攜帶了相當精密的設備，包含太陽能板與目前美方尚未公布的偵蒐設備，而在台灣附近國軍尚未發現中共使用這類型精密偵蒐用氣球，台美情境有相當程度差別。

對於台灣歷年發現中共空飄氣球數量，黃文啓說，次數不便透露，因為國軍每年偵測到的氣球，數量都不一定，但數量大致符合對岸的盛行風時期所施放氣象氣球的數量。

黃文啓稍早公開表示，我國若遇具威脅性的共軍氣球，不排除採取包括加以擊落方式應對，媒體追問此舉是否算「第一擊」？他表示，這與過去處置無人機時界定的第一擊有差別，因為氣球本身目前為止，中西全世界使用氣球的狀況，大部分功用是偵察，也就是說，相對上不是一個屬於有武力威脅性的項目，而是屬於情報刺探性的威脅，這種威脅我們不應與產生武力性行為去混為一談，這是另一個處置方式。