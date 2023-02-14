共軍空飄氣球處置 國防部：我與美概同 有威脅就擊落

外媒報導宣稱台灣已有十數個共軍軍用氣球飄過領空，國防部情次室助理次長黃文啓上午公開質疑這項說法，他表示，「我國過去偵測的氣球，因為西向盛行風的關係，大都在台灣的外海，而非台灣的上空」。面對共軍氣球，他宣稱我國作法與美國概同，「包括加以擊落」，但原則上我國針對必須處置的氣球，是對國家安全與民生產生威脅者，才會進行處置，。但我國至今並未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標。

有外媒報導引用台灣高層官員的話宣稱，共軍氣球頻繁飄過我領空，平均每月一次，還有我方掌握不到的部分。國防部上午舉行記者會，黃文啓列席接受媒體提問表示，國軍聯合情監偵在台海周邊海空域，會運用所有偵蒐手段，包括部會偵蒐手段掌握周邊海空情資；而相關情資都屬國家機密必須保護的範圍，情蒐手段、系統與作法不便對外公布。

黃文啓指出，台海周邊空域出現為我發現的空飄氣球，絕大部分都屬於氣象探測用，體積較小、重量較輕、飛行到一定高度即自行爆裂消失。這類氣球的材質雖為橡樛類製品，在雷達回波上的顯示相對弱，但並非完全偵測不到。

他說，這類氣球本身會攜帶偵測用載體，載體因材質關係在雷達回波上就會有較明顯的顯示。只要是飛過台海附近區域的氣球，國軍都會盡各種管道能力進行偵蒐，不會存在外媒所稱「沒有掌握到氣球」的情狀。

但他表示，探空氣球是各國氣象單位定期性行為，因為活動在對流層，飄動範圍與方向有不確定性，對外媒所稱有「數十枚軍用氣球」，國防部不予評論，但台海周邊只要是進到範圍內，國軍都會予以掌握。

黃文啓說，國防部針對氣球有明確處理方式，就是偵測、鑑別與處置三個程序。第一在偵測到氣球時，會予以區分一是屬民用、體積小、不具威脅性與偵測能力者；二若屬於具有偵測功能的氣球，會循「必要手段」加以處置。

外媒宣稱氣球進入我領空4萬呎等，他表示，外媒所稱氣球是高度而非範圍，是否進入領空有疑義；而我國過去偵測到的氣球，因為西向盛行風的關係，大都在台灣的外海，而非台灣的上空。

他說，國軍會採取偵測或鑑別，對於飛行過的目標，第一線是鑑別究竟屬於何種類型的氣球，台灣本身氣象單位與國軍氣象與飛行單位，都會定時施放氣球，國防部若一發現氣球沒作完鑑別就公告，很容易誤導外界，必須確認其性質與是否具威脅性。

他進一步說，美國本土每天出現的氣球有相當龐大的數量，但其對外公告的僅限對國家安全有威脅的部分，我國有詳密處置原則，但不便詳述。原則上我國針對必須處置的氣球，與美國概同，針對國家安全與民生產生威脅者，才會進行處置。

有作好擊落的準備嗎？他表示，我國目前為止並未遇過須以致命性武器武力去摧毀的目標；而若今日確認目標具有高度威脅，進入或接近我領海範圍前，處置手段當然包含加以擊落。