國防部舉行「111年度公職人員財產申報實質審查」抽籤

國防部上午舉行「111年度公職人員財產申報實質審查」公開抽籤，國防部副部長柏鴻輝致表示，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務須恪遵財產申報規定以實踐陽光法案公開透明的精神，並督勉全體國軍人員無論在建軍備戰或行政作業，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

國防部依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，於今（14）日公開辦理「111年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，由柏鴻輝、國防部總督察長楊基榮等將領與現場記者，透過電腦作業系統「隨機抽樣」方式，自全軍列管申報義務人3096人中，抽出310人進行實質審查作業，並從310人中再抽出7人實施前後年度申報資料比對，藉由公開公正的抽籤程序，落實行政透明。

國防部表示，為落實「陽光防腐、廉潔政府」的施政目標，國防部每年均舉辦記者會公開抽籤，會同相關主官、主管人員及現場記者以電腦程式亂數抽籤，隨機選出接受實質審查之申報人。

國防部表示，自民國82年財產申報法公布施行以來，除部分人員依「國家情報工作法」採取紙本申報外，現已全面採用網路申報作業，全軍各類申報義務人皆能於法定時限內，如期如質完成申報，推行成效良好。另為簡化申報程序，國防部持續推行財產申報系統授權服務，109年授權率為92.61%、110年授權率為97.12%、111年的授權率已達到97.47%，如扣除上述必須採用紙本申報財產人員，授權率則已達99%，大幅減低同仁因申報不實遭致裁罰等情事，逐步達成零裁罰之政策目標，充分展現國軍「使命必達」的執行力。

柏鴻輝致詞時表示，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務須恪遵財產申報規定以實踐陽光法案公開透明的精神，並督勉全體國軍人員無論在建軍備戰或行政作業，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。