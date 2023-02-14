國防部：四大類型官兵、三個任務情境持續配戴口罩

配合中央流行疫情指揮中心調整防疫配戴口罩的作法，國防部上午宣布，三軍部隊自本月20日起，除四大類型人員與三個任務情境外，其餘官兵將放寬配戴口罩作法。

國防部上午舉行記者會，軍醫局衛勤保健處處長施宇隆表示，國防部自2月20日起，配合中央防疫政策放寬口罩佩戴作法，四大類人員包括密閉空間、醫療執勤、營門衛哨、新兵訓期前兩週人員，將維持戴口罩。

施宇隆進一步表示，國軍各類輪型載具含航空器，如因任務需要載送非單位建制人員，輸運期間駕駛及搭乘人員均須戴口罩。

施宇隆說，自主防疫、自主應變、自主健康管理及有疑似症狀，如咳嗽、發燒等者，需全程戴口罩。