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共軍氣球飛入台灣空域「平均每月1次」國防部回應了
外媒今（十三）日報導台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」。國防部回應表示，台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主要用於蒐集大氣參數，將持續注蒐分析比對。
英國金融時報今引述「台灣高層官員」的話報導表示，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。
國防部表示，針對目前台海周邊空域狀況，均有效掌握，並依威脅程度應處反制。
國防部指出，台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主用於蒐集大氣參數，國防部持續注蒐分析比對。
金融時報報導表示，台灣的國防部先前只證實去年二月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成四批在台灣北部上空遊蕩。
去年二月訊息是由本報披露，空軍當時監控發現，位於中國大陸福建省七十二集團軍遠程火箭旅自去年農曆年後，陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約一萬至九千英尺左右，空軍陸續在基隆、桃園、新竹、台中上空偵獲，各批氣球飄過本島後，持續進入東北部與東部海域上空。當時國防部曾證實稱：「均有所掌握」，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。
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