快訊

台灣搜救隊送愛心 捐4噸搜救裝備「手把手教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍氣球飛入台灣空域「平均每月1次」國防部回應了

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
外媒今（13）日報導台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月1次」。圖為空軍雷達站。記者洪哲政／攝影
外媒今（13）日報導台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月1次」。圖為空軍雷達站。記者洪哲政／攝影

外媒今（十三）日報導台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」。國防部回應表示，台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主要用於蒐集大氣參數，將持續注蒐分析比對。

英國金融時報今引述「台灣高層官員」的話報導表示，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

國防部表示，針對目前台海周邊空域狀況，均有效掌握，並依威脅程度應處反制。

國防部指出，台灣周邊近年偵獲空飄氣球，主用於蒐集大氣參數，國防部持續注蒐分析比對。

金融時報報導表示，台灣的國防部先前只證實去年二月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成四批在台灣北部上空遊蕩。

去年二月訊息是由本報披露，空軍當時監控發現，位於中國大陸福建省七十二集團軍遠程火箭旅自去年農曆年後，陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約一萬至九千英尺左右，空軍陸續在基隆、桃園、新竹、台中上空偵獲，各批氣球飄過本島後，持續進入東北部與東部海域上空。當時國防部曾證實稱：「均有所掌握」，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。

國防部 空軍

延伸閱讀

回嗆美國 北京指美氣球2022年10多次飛越領空

中媒評論：氣球打靶秀 杜魯多蹭流量

誰的氣球打斷布林肯訪陸？大陸知情官員也「嚇一跳」

路透：間諜氣球事件後 美中各有處理分歧需要

相關新聞

共軍氣球飛入台灣空域「平均每月1次」國防部回應了

外媒今（十三）日報導台灣近年數十次觀察到中國大陸軍用氣球飛入台灣空域，「平均每月一次」。國防部回應表示，台灣周邊近年偵獲...

海軍雷達站長「3度逾假」造成無戰備主官留守 處分出爐

曾任海軍雷達站長的楊姓少校任職期間3度未依時收假返站，導致站內無戰備主官留守，犯陸海空軍刑法，因坦承犯行也未危害雷達站，...

打下侵入領空氣球 美軍F-16與我國軍F-16裝備同級

2月4日以來，美國空軍第四度派戰鬥機，打下侵入領空的氣球。不同於前三次都是駐阿拉斯加的F-22戰鬥機，這次由明尼蘇達州空...

人瑞級飛彈／AIM-9X擊落偵查氣球 響尾蛇飛彈為何作戰70年仍是不死鳥？

美國空軍出動F-22戰鬥機擊落氣球，F-22號稱全球最強戰鬥機，服役十多年來，首開戰績，卻是接連擊落3枚高空氣球，使用武器都是響尾蛇飛彈。響尾蛇非彈服役67年，同世代各國的其他飛彈，早就成為歷史，響尾蛇却持續發威，至今仍然大量生產。它與幾乎同時服役的B-52轟炸機，以及1930年代問世的M2重機槍，堪稱美國軍火庫中的不死鳥。...

國軍偵獲18架共機11架明顯挑釁我方 國軍地空監控應處

中共軍機昨（12）日在台海活動頻繁，今（13）晨前24小時內為國軍偵獲的18架共機中，有11架因逾越海峽中線及其延伸線進...

凱道前 上百民眾反布雷

美國國務院去年批准的對台軍售，包含「火山布雷系統」，引發民間擔憂台灣變成「地雷島」。孫文學校總校長張亞中昨天出席凱道前舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦