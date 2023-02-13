共軍氣球飛入台灣空域「平均每月1次」國防部回應了

美國空軍出動F-22戰鬥機擊落氣球，F-22號稱全球最強戰鬥機，服役十多年來，首開戰績，卻是接連擊落3枚高空氣球，使用武器都是響尾蛇飛彈。響尾蛇非彈服役67年，同世代各國的其他飛彈，早就成為歷史，響尾蛇却持續發威，至今仍然大量生產。它與幾乎同時服役的B-52轟炸機，以及1930年代問世的M2重機槍，堪稱美國軍火庫中的不死鳥。...

2023-02-13 12:24