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海軍雷達站長「3度逾假」造成無戰備主官留守 處分出爐

中央社／ 宜蘭縣13日電
烏石鼻雷達站示意圖，非新聞當事人。圖／取自中華民國海軍官網
烏石鼻雷達站示意圖，非新聞當事人。圖／取自中華民國海軍官網

曾任海軍雷達站長的楊姓少校任職期間3度未依時收假返站，導致站內無戰備主官留守，犯陸海空軍刑法，因坦承犯行也未危害雷達站，獲緩起訴處分，但要支付公庫新台幣10萬元。

宜蘭地方檢察署緩起訴處分書指出，楊姓少校曾任海軍海洋監偵指揮部第三中隊烏石鼻雷達站長，任職期間的去年6月14日、6月24日及7月15日，3度未依時收假返站，逾假總時數13小時又50分鐘。

宜蘭憲兵隊獲報後，將楊姓少校移送檢方偵辦，軍方也記1大過。檢方偵查後，認定他觸犯陸海空軍刑法第42條第1項，刑期1年以上7年以下的長官擅離部屬罪。

檢方調查，楊姓少校擔任雷達站長時，是具有統帥部隊權責的長官，擔任戰備留守主官期間必須嚴守工作崗位，未獲奉准不可擅離值勤所在地，卻在去年3度未依時收假返站，並准許副站長先離站，造成雷達站無戰備主管與值日官留守。

檢方認為，楊姓少校坦承犯行，也未導致雷達站實質危害，審酌當事人無前科，因一時失慮犯法，他任職的海軍海洋監偵指揮部同意給予緩起訴，全案偵結，但必須向公庫支付10萬元，緩起訴時間1年。

雷達站 海軍

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