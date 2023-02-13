快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

打下侵入領空氣球 美軍F-16與我國軍F-16裝備同級

聯合報／ 記者程嘉文
148聯隊的F-16C進行訓練飛行，機上掛載AGM-88反輻射飛彈、AIM-120中程空對空飛彈、AIM-9X短程響尾蛇空對空飛彈，尾翼上畫著單位暱稱牛頭犬。圖/美國空軍檔案照
148聯隊的F-16C進行訓練飛行，機上掛載AGM-88反輻射飛彈、AIM-120中程空對空飛彈、AIM-9X短程響尾蛇空對空飛彈，尾翼上畫著單位暱稱牛頭犬。圖/美國空軍檔案照

2月4日以來，美國空軍第四度派戰鬥機，打下侵入領空的氣球。不同於前三次都是駐阿拉斯加的F-22戰鬥機，這次由明尼蘇達州空中國民兵148聯隊的F-16擔綱。148聯隊的F-16C/D機隊，去年剛完成換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA），擊落氣球所用的武器，也是AIM-9X第四代響尾蛇飛彈。新款AESA雷達與AIM-9X，都是國軍F-16機隊的標準配備。

148聯隊去年底在官方網站宣布，第一批換裝新式雷達的9架F-16，工程從9月開始，12月完成，每架飛機更新雷達需要的工時約為7天。除了AESA雷達，這些1990年代初期出廠的機隊，也進行十幾項結構和強化改造。依據美國空軍規畫，它們將服役至2040年代中期。

我國的F-16機隊，包括嘉義、花蓮聯隊的F-16A/B，已經大部分完成性能提升，換裝APG-83雷達，搭配引進AIM-9X響尾蛇飛彈。未來增購的66架F-16C/D Block70，也使用APG-83與AIM-9X。國軍對外慣以F-16V稱呼這些改良或新購的F-16，正式名稱是原先型號後加上M字母。例如美軍新聞稿中，就稱呼改良之後的148聯隊F-16C為F-16CM。

暱稱牛頭犬的148聯隊，是美軍F-16機隊，具備防空制壓（SEAD）能力的5個單位之一。其F-16配屬AGM-88高速反輻射飛彈，能夠鎖定敵方雷達發射的電波，對其攻擊。我方的F-16提升計畫，同樣也包括引進AGM-88，代表未來國軍總數三個聯隊的F-16機隊，裝備性能與任務，都與148聯隊的F-16接近。

F-16V 飛彈 國軍

延伸閱讀

路透：間諜氣球事件後 美中各有處理分歧需要

美軍9天4度擊落高空物體 兩黨議員不願善罷甘休

美國到底擊落了什麼？間諜氣球疑雲發展一次看

紐時：闖空域物體激增 美軍調高雷達靈敏度所致

相關新聞

打下侵入領空氣球 美軍F-16與我國軍F-16裝備同級

2月4日以來，美國空軍第四度派戰鬥機，打下侵入領空的氣球。不同於前三次都是駐阿拉斯加的F-22戰鬥機，這次由明尼蘇達州空...

人瑞級飛彈／AIM-9X擊落偵查氣球 響尾蛇飛彈為何作戰70年仍是不死鳥？

美國空軍出動F-22戰鬥機擊落氣球，F-22號稱全球最強戰鬥機，服役十多年來，首開戰績，卻是接連擊落3枚高空氣球，使用武器都是響尾蛇飛彈。響尾蛇非彈服役67年，同世代各國的其他飛彈，早就成為歷史，響尾蛇却持續發威，至今仍然大量生產。它與幾乎同時服役的B-52轟炸機，以及1930年代問世的M2重機槍，堪稱美國軍火庫中的不死鳥。...

國軍偵獲18架共機11架明顯挑釁我方 國軍地空監控應處

中共軍機昨（12）日在台海活動頻繁，今（13）晨前24小時內為國軍偵獲的18架共機中，有11架因逾越海峽中線及其延伸線進...

凱道前 上百民眾反布雷

美國國務院去年批准的對台軍售，包含「火山布雷系統」，引發民間擔憂台灣變成「地雷島」。孫文學校總校長張亞中昨天出席凱道前舉...

F-16V升級延壽 美將派員來台驗證

空軍將我現役F-16A/B型戰機構改升級為F-16V戰機的「鳳展專案」，去年十二月底已完工出廠達一百架，陸續加入戰備序列...

新聞眼／美若關導航烏國飛彈就不準 我須自立自強

俄烏戰爭中近期披露一項戰情，烏克蘭部隊藉由美援海馬斯多管火箭系統發射的戰術飛彈，攻擊俄軍軍事目標的座標，都須由美軍審核後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦