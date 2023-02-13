打下侵入領空氣球 美軍F-16與我國軍F-16裝備同級

2月4日以來，美國空軍第四度派戰鬥機，打下侵入領空的氣球。不同於前三次都是駐阿拉斯加的F-22戰鬥機，這次由明尼蘇達州空中國民兵148聯隊的F-16擔綱。148聯隊的F-16C/D機隊，去年剛完成換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達（AESA），擊落氣球所用的武器，也是AIM-9X第四代響尾蛇飛彈。新款AESA雷達與AIM-9X，都是國軍F-16機隊的標準配備。

148聯隊去年底在官方網站宣布，第一批換裝新式雷達的9架F-16，工程從9月開始，12月完成，每架飛機更新雷達需要的工時約為7天。除了AESA雷達，這些1990年代初期出廠的機隊，也進行十幾項結構和強化改造。依據美國空軍規畫，它們將服役至2040年代中期。

我國的F-16機隊，包括嘉義、花蓮聯隊的F-16A/B，已經大部分完成性能提升，換裝APG-83雷達，搭配引進AIM-9X響尾蛇飛彈。未來增購的66架F-16C/D Block70，也使用APG-83與AIM-9X。國軍對外慣以F-16V稱呼這些改良或新購的F-16，正式名稱是原先型號後加上M字母。例如美軍新聞稿中，就稱呼改良之後的148聯隊F-16C為F-16CM。

暱稱牛頭犬的148聯隊，是美軍F-16機隊，具備防空制壓（SEAD）能力的5個單位之一。其F-16配屬AGM-88高速反輻射飛彈，能夠鎖定敵方雷達發射的電波，對其攻擊。我方的F-16提升計畫，同樣也包括引進AGM-88，代表未來國軍總數三個聯隊的F-16機隊，裝備性能與任務，都與148聯隊的F-16接近。