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我赴土國協助震災 當地媒體以「台灣」稱呼以表謝意

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
「台灣國際搜救隊」全員130人自阿德亞曼機場搭機飛抵伊斯坦堡機場，由機場地勤人員迎接並合影。 圖／外交部提供
「台灣國際搜救隊」全員130人自阿德亞曼機場搭機飛抵伊斯坦堡機場，由機場地勤人員迎接並合影。 圖／外交部提供

土耳其6日發生強震，災情嚴重，我國緊急派遣搜救隊前往救援，成功救出多位災民，並設立土耳其震災專戶。外交部今說明最新賑災事宜。並表示我國搜救隊將於15日返抵國門。

外交部表示，為協助將國人愛心物資送到土耳其，外交部在接獲土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)的緊急請求後，即刻與國防部聯繫協調，國防部決定派遣10輛運輸兵群軍用卡車及30名國軍弟兄，自2月13日起連續3日協助載運國人愛心物資到桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國。

外交部表示，我國7日以專機方式載運台灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員在當地會合後，共同投入救災。今（13日）會安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備。

外交部表示，考量緊急搜救任務告一段落，經我方與該地政府單位討論協調，決定於當地時間12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。

外交部指，;台灣國際搜救隊將在伊斯坦堡與土國救援組織（AKUT）簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。外交部將全力安排與協助我搜救隊自災區撤離、搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿。

外交部指，此次土耳其強震我方第一時間援助，土國官員和各單位紛表謝意，土耳其其「國家通訊社」（Anadolu Agency）等土國主流媒體的報導，均以「台灣」稱呼我國，並將我國國旗與其他67國並列，頻頻以新聞直播我國搜救隊搜救情形，肯定及感謝我國協助救災。

台灣國際搜救隊將可供運用的救援物資贈送阿德亞曼省，由土耳其外交部協調官Ceren Yazgan大使（前排左4）代表接受。 圖／外交部提供
台灣國際搜救隊將可供運用的救援物資贈送阿德亞曼省，由土耳其外交部協調官Ceren Yazgan大使（前排左4）代表接受。 圖／外交部提供
國防部派遣國軍支援駐台北土耳其貿易辦事處運送國人愛心物資至桃園國際機場。 圖／外交部提供
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長榮專機運送我NGO賑災物資啟航儀式，外交部派員與會。 圖／外交部提供
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