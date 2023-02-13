我赴土國協助震災 當地媒體以「台灣」稱呼以表謝意
土耳其6日發生強震，災情嚴重，我國緊急派遣搜救隊前往救援，成功救出多位災民，並設立土耳其震災專戶。外交部今說明最新賑災事宜。並表示我國搜救隊將於15日返抵國門。
外交部表示，為協助將國人愛心物資送到土耳其，外交部在接獲土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)的緊急請求後，即刻與國防部聯繫協調，國防部決定派遣10輛運輸兵群軍用卡車及30名國軍弟兄，自2月13日起連續3日協助載運國人愛心物資到桃園機場，以利土耳其航空能在最短的時間內空運物資至土國。
外交部表示，我國7日以專機方式載運台灣國際搜救隊90名隊員直飛土耳其，與40名先遣隊員在當地會合後，共同投入救災。今（13日）會安排長榮航空專機啟航前往土耳其伊斯坦堡，接回台灣國際搜救隊全體130名隊員、5隻搜救犬及救援裝備。
外交部表示，考量緊急搜救任務告一段落，經我方與該地政府單位討論協調，決定於當地時間12日自災區阿德亞曼省撤出，並於同日晚搭機抵達伊斯坦堡，預計當地時間14日晚間搭乘長榮航空專機，於15日返抵國門。
外交部指，;台灣國際搜救隊將在伊斯坦堡與土國救援組織（AKUT）簽署備忘錄，將此行攜往土耳其的部分救災裝備捐予AKUT，以供該組織未來援救工作運用。外交部將全力安排與協助我搜救隊自災區撤離、搭機至伊斯坦堡，及全隊在伊斯坦堡期間的食宿。
外交部指，此次土耳其強震我方第一時間援助，土國官員和各單位紛表謝意，土耳其其「國家通訊社」（Anadolu Agency）等土國主流媒體的報導，均以「台灣」稱呼我國，並將我國國旗與其他67國並列，頻頻以新聞直播我國搜救隊搜救情形，肯定及感謝我國協助救災。
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