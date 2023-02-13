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國軍偵獲18架共機11架明顯挑釁我方 國軍地空監控應處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今（13）日發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部今（13）日發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

中共軍機昨（12）日在台海活動頻繁，今（13）晨前24小時內為國軍偵獲的18架共機中，有11架因逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，被我方標示公告，其中包括一架在西南空域升空的艦載型直-9反潛機。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自112年2月12日（星期日）6時至2月13日（星期一）6時止，國軍偵獲共機18架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次。

而根據國防部今（13）日發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，研判北部空域分別有2架次殲-11戰機、2架次殲-10戰機；南部則有2架次殲-16戰機、2架次殲10戰機；另有1架直-9反潛機進入西南空域。在海峽中線南側延伸空域，則有運-8反潛機、BZK-005無人機各一架活動。

針對在台海空域活動的共機，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 海峽中線 戰機

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