獨／F-16V構改推進 我軍購「戰機壽期延長工程驗證」案

空軍「鳳展專案」構改升級為F-16V戰機，去年12月底已出廠達100架，陸續加入戰備序列。空軍日前透過中華民國駐美軍事代表團，向美軍購決標簽訂「戰機壽期延長工程驗證」案，耗資10億8600萬餘元，即日起自120年2月28日止，請美方進駐驗證戰機妥善與否。

對此，空軍司令部昨日表示，此案提供戰機機體壽期管理工程技術支援勞務服務，以確保戰力發揚。

據標案資訊顯示，此案執行地點在台南仁德，屬於勞務案。全案實際決標日期為美東時間112年1月25日，但適逢台灣新年連假，受限電子採購網系統設計無法選擇當日，因此近日刊載披露。

目前國軍對升級至F-16V標準的舊有機隊，通稱為F-16AM/BM，國外則依引擎不同而稱為F-16 Blk70 / Blk72，但空軍統稱為F-16V；而我國增購計畫部署台東的66架F-16C/D戰機，則為新造的F-16V戰機。

空軍代號「鳳展專案」的「F-16A/B型戰機性能提升案」，計畫將空軍現役141架F-16A/B型戰機進行延壽及性能提升，現以每個月構改3架的進度推進中，構改業務已推進到100架以上，原預算編列預算年度至今（2023）年止，完成所有性能提升業務。但112年預算案卻顯示，全案須延至2026年。空軍司令部曾證實，全案延長是因配合AGM-154C遙攻武器（JSOW）解繳期程進行修調；戰機構改則仍依原規畫期程，於明年底全數完成。

聯合距外武器是美國在2017年6月29日出售的F-16使用彈藥，共56枚，由於是全新武器，有部分整合和系統升級要進行也納入這項「戰機壽期延長工程驗證」案。