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獨／政戰學院英文背誦比賽 美軍交換生朗讀宋美齡文章

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防大學政戰學院學生指揮部向來有舉行古文或英文背誦比賽的傳統，學院日前舉行英文短篇文選背誦比賽，篇目為故總統夫人宋美齡所撰文章《You Are What You Do》《行為決定命運》。院方還安排自美來台的北喬治亞大學美藉學生領讀，示範純正英語語調，身上美國陸軍制式運動服受到注意。圖／取自政戰學院臉書粉專
國防大學政戰學院學生指揮部向來有舉行古文或英文背誦比賽的傳統，學院日前舉行英文短篇文選背誦比賽，篇目為故總統夫人宋美齡所撰文章《You Are What You Do》《行為決定命運》。院方還安排自美來台的北喬治亞大學美藉學生領讀，示範純正英語語調，身上美國陸軍制式運動服受到注意。圖／取自政戰學院臉書粉專

國防大學政戰學院學生指揮部向來有舉行古文或英文背誦比賽的傳統，學院日前舉行英文短篇文選背誦比賽，篇目為故總統夫人宋美齡女士所撰文章《You Are What You Do》《行為決定命運》。院方還安排自美來台的北喬治亞大學美藉ROTC交換學生領讀，示範純正英語語調，身上美國陸軍制式運動服受到注意。

政戰學院本月7日晚間在聯合餐廳舉行英文短篇文選背誦比賽，由院長陳中吉主持。院方在臉書粉專貼文表示，此次選取英文篇目為故總統夫人宋美齡所撰文章《You Are What You Do》，中文譯為《行為決定命運》，比賽除鍛鍊同學們英文口說能力，也透過閱讀英文文章的方式，在加強英文能力的同時，也增進自身品德修養，同學們皆在講台上拿出一百分的自信，同時更展現出自身努力的成果。

粉專上披露的影像，有一幀陳中吉遞送書面給兩名外藉生的畫面，而兩人穿著一襲美國陸軍現役的制式運動服。據了解，兩人是美國北喬治亞大學交換學生，來台進行一學期的研習，兩人也出席這項背誦賽事進行觀摩，學院並未將之納入「抽背」對象，而是由院長在現場「交付」任務，委由美藉的喬大學生唸誦蔣夫人的文章，示範純正英語朗讀。

美國北喬治亞大學是知名具軍校訓練傳統的民間大學，有大批大學軍官訓練團（ROTC）學生，來台交流的即是ROTC學生，尚不具軍人身份。而該校沒有校服，一律穿美軍制式服裝，標榜畢業任官後，制服可直接帶到部隊繼續穿。也因此學生有美軍制式運動服。

英文 美國 陸軍

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