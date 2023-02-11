難得曝光無名英雄 軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞後勤部隊

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞陸軍通信基地勤務廠。圖/軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞陸軍通信基地勤務廠。圖/軍友社提供

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，2月10日前往內壢、鶯歌，慰問陸軍後勤部隊，肯定他們扮演建軍備戰幕後英雄的角色，為陸軍後勤工作默默奉獻心力。李棟樑特別以近日土耳其大地震，以及自己長年經營企業為例，指出完善的後勤組織與能量，是組織得以運作的重要關鍵，每位負責後勤工作的同仁，都是國防安全不可或缺的關鍵。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，由陸軍司令徐衍璞上將、政戰主任陳育琳中將、陸勤部指揮官林文祥中將陪同，前往通信電子器材基地勤務廠與汽車基地勤務廠。徐衍璞表示，通基廠與汽基廠是陸軍後勤兩大支柱，讓陸軍的通信電子設備與輪型車輛得以妥善運作；他也感謝李棟樑長期關懷國軍基層的生活，陸軍官兵會全力投入崗位，不負國人的期待。

李棟樑則回憶，多年前擔任北市進出口公會理事長時，曾經率團到當時仍稱為通基處的通基廠慰勞。回想起來，當年國君還沒有經歷精簡，單位的人數規模與主官編階，都比現在要高，這也代表現在單位的弟兄姊妹們，責任與壓力比過去更大。因此他會建議進出口公會，未來安排勞軍活動時，不要忘記後勤部隊，也將其列入慰勞範圍。

陸軍 地勤 國軍

延伸閱讀

台中綠園道縫合9年有譜！ 楊瓊瓔爭取軍方撥用9月完工

總統府：劉得金熟悉敵情蒐集 蔡總統期許全力以赴

陸軍步訓部傳刺刀遺失 軍方：短少1把T91刺刀

陸軍步訓部傳刺刀遺失 軍方證實「確有其事」

相關新聞

難得曝光無名英雄 軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞後勤部隊

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，2月10日前往內壢、鶯歌，慰問陸軍後勤部隊，肯定他們扮演建軍備戰幕後英雄的角色，為陸...

網傳「不明氣球」出現總統府上空 國防部：在40公里外海非本島

氣象局長鄭明典昨天在臉書上傳一張氣球疑似飛越總統府上空的照片，國防部今天表示，依所述日期之空域監控分析，所謂探空氣球並非...

傳志願教召錄取率低 國防部：專長及階級待媒合

媒體報導，志願報名教召的錄取率極低。國防部今天表示，配合今年首次辦理，規劃男性員額575人，女性員額220人，近日部分報...

影／《軍情站》軍艦進出港要靠他 獨家跟訪海軍領港作業

船隻在水域狹窄的港口進出，除了航行上要避免與其他船隻相互干擾，更是要避免與港口內的設施，甚至周遭可能的水底障礙發生碰撞，...

總統府：劉得金熟悉敵情蒐集 蔡總統期許全力以赴

總統府昨發布總統令，蔡英文總統任命前國防部總督察長室總督察長劉得金出任國家安全會議副秘書長，將於2月15日就任。府方今天...

國軍幹部私密影片外流 在軍營內用手機錄影會有哪些懲處

上周四媒體披露，一段兩分多鐘的男女性愛影片在軍中流傳，女主角是陸軍八軍團的陳姓女性中尉輔導長，男主角則是同單位的許姓上尉連長，影片中女中尉直接掀起軍服，所屬單位的臂章清晰可見，從影片畫面也可判斷，拍攝地點是在營區內。女主角的社群網站Instagram帳號也隨即曝光。女主角第一時間並未關閉帳號，而是發出限時動態，指「愛看都來看，反正你們也知道了」，她已向警方備案，希望大家提供散布者的截圖證據。 隨著智慧型手機與社群網站的流行，私密影片外流事件，在網路上屢見不鮮。此次由於畫面清晰，男女雙方又是軍人，當然更成為媒體爭炒流量的大熱門。然而當事人到底觸犯哪些軍紀？會遭到怎樣的處分？從本案與軍中其他類似案例，對於國軍的部隊管理文化，可能造成怎樣的衝擊？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦