難得曝光無名英雄 軍友社榮譽理事長李棟樑慰勞後勤部隊

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，2月10日前往內壢、鶯歌，慰問陸軍後勤部隊，肯定他們扮演建軍備戰幕後英雄的角色，為陸軍後勤工作默默奉獻心力。李棟樑特別以近日土耳其大地震，以及自己長年經營企業為例，指出完善的後勤組織與能量，是組織得以運作的重要關鍵，每位負責後勤工作的同仁，都是國防安全不可或缺的關鍵。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，由陸軍司令徐衍璞上將、政戰主任陳育琳中將、陸勤部指揮官林文祥中將陪同，前往通信電子器材基地勤務廠與汽車基地勤務廠。徐衍璞表示，通基廠與汽基廠是陸軍後勤兩大支柱，讓陸軍的通信電子設備與輪型車輛得以妥善運作；他也感謝李棟樑長期關懷國軍基層的生活，陸軍官兵會全力投入崗位，不負國人的期待。

李棟樑則回憶，多年前擔任北市進出口公會理事長時，曾經率團到當時仍稱為通基處的通基廠慰勞。回想起來，當年國君還沒有經歷精簡，單位的人數規模與主官編階，都比現在要高，這也代表現在單位的弟兄姊妹們，責任與壓力比過去更大。因此他會建議進出口公會，未來安排勞軍活動時，不要忘記後勤部隊，也將其列入慰勞範圍。