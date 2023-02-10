網傳「不明氣球」出現總統府上空 國防部：在40公里外海非本島
氣象局長鄭明典昨天在臉書上傳一張氣球疑似飛越總統府上空的照片，國防部今天表示，依所述日期之空域監控分析，所謂探空氣球並非出現在台灣本島，而是距離約40公里以外之外海。國防部強調，對台海周邊空域狀況，均能持續掌握並適切應處。
鄭明典昨在臉書發文表示，紐約時報用了這張照片，不說的話，應該沒人看得出什麼，其實這是2021年9月27日上午8點29分拍的照片，左下是司法院大樓，右下角是總統府，照片中一個來源不明的「氣球」。
國防部今天回應，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任，也是國際社會的期待，近期中國探空氣球已在全球引發爭議；共軍持續不斷的軍事活動，更無助於兩岸關係。呼籲中共當局應善盡責任，避免危害區域和平穩定。
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