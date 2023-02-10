影／《軍情站》軍艦進出港要靠他 獨家跟訪海軍領港作業

船隻在水域狹窄的港口進出，除了航行上要避免與其他船隻相互干擾，更是要避免與港口內的設施，甚至周遭可能的水底障礙發生碰撞，這時就需要經驗豐富的領港（引水人）協助。全台商港共有一百多位引水人，由於須具備資深船長資歷，又以件數計價收入頗豐，是許多人稱羨的行業。那軍艦是否同樣需要領港協助，他們需要什麼資歷，待遇是否也與民間相同，登艦的過程是否同如商船領港一樣充滿危險，自然就為外界所好奇。

此外每次海軍大型軍艦進行離靠港作業時，都可以看到周遭跟隨著2、3艘港務隊的拖駁艇。而海軍的領港每次也都是搭乘這種小艇登上軍艦，在領港的指揮下運用推頂或是帶纜拉動的方式協助軍艦掉頭、轉向、橫移，甚至在碼頭旁仔細的「喬位子」。由於港勤拖駁艇的全向推進器可以原地迴轉，又有著強勁動力，因此每次大船在狹窄港區做複雜的移動時，都是這些靈巧的拖駁艇大顯身手的時候。海軍主力現役的港勤拖駁艇共有中型的YTL與大型的YTB艇，功能相同，僅在動力和艇身長度有些許差異。除了針對船艦離靠的輔助，艇上桅桿頂的水砲，在港區內遭逢事故時也會擔綱消防的功用，甚至在新造艦返港等慶典儀式時也會擔綱灑水禮的「禮生」角色。

聯合報軍情站與數位版獨家跟隨海軍領港搭乘港勤拖駁艇登上海軍成功軍艦，採訪全程任務，訪問資深退休領港，體會他們的工作內容與甘苦，解開全國僅11位的軍艦領港，以及不起眼卻又很重要的港勤拖駁艇，如何搭配進行軍艦進出港作業的神秘面紗。