快訊

過世三年沒人打理！志村健四億豪宅淪廢墟

土耳其加油／台灣搜救隊花19小時 今救出35歲受困女

影／蛇在游泳？馬路結冰出現扭動物體 網友揭真相「非生物」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／《軍情站》軍艦進出港要靠他 獨家跟訪海軍領港作業

聯合報／ 徐宇威石偉民／高雄專題即時報導
海軍領港在駕駛台指揮成功軍艦進行離港作業。 記者徐宇威／攝影
海軍領港在駕駛台指揮成功軍艦進行離港作業。 記者徐宇威／攝影

船隻在水域狹窄的港口進出，除了航行上要避免與其他船隻相互干擾，更是要避免與港口內的設施，甚至周遭可能的水底障礙發生碰撞，這時就需要經驗豐富的領港（引水人）協助。全台商港共有一百多位引水人，由於須具備資深船長資歷，又以件數計價收入頗豐，是許多人稱羨的行業。那軍艦是否同樣需要領港協助，他們需要什麼資歷，待遇是否也與民間相同，登艦的過程是否同如商船領港一樣充滿危險，自然就為外界所好奇。

此外每次海軍大型軍艦進行離靠港作業時，都可以看到周遭跟隨著2、3艘港務隊的拖駁艇。而海軍的領港每次也都是搭乘這種小艇登上軍艦，在領港的指揮下運用推頂或是帶纜拉動的方式協助軍艦掉頭、轉向、橫移，甚至在碼頭旁仔細的「喬位子」。由於港勤拖駁艇的全向推進器可以原地迴轉，又有著強勁動力，因此每次大船在狹窄港區做複雜的移動時，都是這些靈巧的拖駁艇大顯身手的時候。海軍主力現役的港勤拖駁艇共有中型的YTL與大型的YTB艇，功能相同，僅在動力和艇身長度有些許差異。除了針對船艦離靠的輔助，艇上桅桿頂的水砲，在港區內遭逢事故時也會擔綱消防的功用，甚至在新造艦返港等慶典儀式時也會擔綱灑水禮的「禮生」角色。

聯合報軍情站與數位版獨家跟隨海軍領港搭乘港勤拖駁艇登上海軍成功軍艦，採訪全程任務，訪問資深退休領港，體會他們的工作內容與甘苦，解開全國僅11位的軍艦領港，以及不起眼卻又很重要的港勤拖駁艇，如何搭配進行軍艦進出港作業的神秘面紗。

軍艦 海軍 引水人

延伸閱讀

中國拒絕接美防長電話！美海軍公布打撈中國間諜氣球殘骸照

台法合作提升拉法葉艦性能案決標 採國造防空飛彈

10馬赫攻擊 航母「殺手鐧」 鷹擊21罕見曬性能

共軍官媒公布專打航母的鷹擊21性能參數 末端可達10倍音速

相關新聞

影／《軍情站》軍艦進出港要靠他 獨家跟訪海軍領港作業

船隻在水域狹窄的港口進出，除了航行上要避免與其他船隻相互干擾，更是要避免與港口內的設施，甚至周遭可能的水底障礙發生碰撞，...

總統府：劉得金熟悉敵情蒐集 蔡總統期許全力以赴

總統府昨發布總統令，蔡英文總統任命前國防部總督察長室總督察長劉得金出任國家安全會議副秘書長，將於2月15日就任。府方今天...

國軍幹部私密影片外流 在軍營內用手機錄影會有哪些懲處

上周四媒體披露，一段兩分多鐘的男女性愛影片在軍中流傳，女主角是陸軍八軍團的陳姓女性中尉輔導長，男主角則是同單位的許姓上尉連長，影片中女中尉直接掀起軍服，所屬單位的臂章清晰可見，從影片畫面也可判斷，拍攝地點是在營區內。女主角的社群網站Instagram帳號也隨即曝光。女主角第一時間並未關閉帳號，而是發出限時動態，指「愛看都來看，反正你們也知道了」，她已向警方備案，希望大家提供散布者的截圖證據。 隨著智慧型手機與社群網站的流行，私密影片外流事件，在網路上屢見不鮮。此次由於畫面清晰，男女雙方又是軍人，當然更成為媒體爭炒流量的大熱門。然而當事人到底觸犯哪些軍紀？會遭到怎樣的處分？從本案與軍中其他類似案例，對於國軍的部隊管理文化，可能造成怎樣的衝擊？

陸軍步訓部傳刺刀遺失 軍方：短少1把T91刺刀

陸軍步兵訓練指揮部「金湯營區」今天傳出刺刀短少，步訓部今天下午證實確有其事。軍方初步調查，學生接受操課結束後，將備入庫保養，清點出短少1把T91刺刀...

陸軍步訓部傳刺刀遺失 軍方證實「確有其事」

陸軍步兵訓練指揮部「金湯營區」今天傳出刺刀遭竊，步訓部今天下午證實確有事，但軍方表示數量多寡，以及究竟是「遺失」或「遭竊...

【重磅快評】金門非軍事區呼聲 民進黨只能研議存查？

金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，其中還包括早日興建「金廈跨海大橋」。他們說，希望兩岸領導人都能聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦