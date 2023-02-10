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總統府：劉得金熟悉敵情蒐集 蔡總統期許全力以赴
總統府昨發布總統令，蔡英文總統任命前國防部總督察長室總督察長劉得金出任國家安全會議副秘書長，將於2月15日就任。府方今天表示，蔡總統期許劉得金全力以赴，加速推動國防革新任務、鞏固國安重點任務落實。
總統府指出，強化國防戰力與韌性為維護國家安全的關鍵要務，劉得金在國軍歷練完整，嫻熟國土防衛作戰規劃、專精部隊管理與訓練、熟悉敵情蒐集與研判，定能襄助總統及國安會完成全面防衛動員整合及全民兵役改革制度等工作。因此蔡總統期許劉得金全力以赴，加速推動國防革新任務、鞏固國安重點任務落實。
新任國安會副秘書長劉得金，現為國防安全研究院資深研究員，畢業於陸軍軍官學校53期、美國陸軍步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學國安班。曾任國防部總督察長室總督察長、陸軍司令部中將副司令、陸軍第八軍團指揮部中將指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍花東防衛指揮部中將指揮官、陸軍第六團指揮部中將副指揮官、陸軍軍官學校校長、陸軍馬防部北高指揮部少將指揮官、國防部聯合情研中心少將主任。國軍歷練完整、專精部隊管理訓練。
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