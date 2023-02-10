總統府：劉得金熟悉敵情蒐集 蔡總統期許全力以赴

上周四媒體披露，一段兩分多鐘的男女性愛影片在軍中流傳，女主角是陸軍八軍團的陳姓女性中尉輔導長，男主角則是同單位的許姓上尉連長，影片中女中尉直接掀起軍服，所屬單位的臂章清晰可見，從影片畫面也可判斷，拍攝地點是在營區內。女主角的社群網站Instagram帳號也隨即曝光。女主角第一時間並未關閉帳號，而是發出限時動態，指「愛看都來看，反正你們也知道了」，她已向警方備案，希望大家提供散布者的截圖證據。 隨著智慧型手機與社群網站的流行，私密影片外流事件，在網路上屢見不鮮。此次由於畫面清晰，男女雙方又是軍人，當然更成為媒體爭炒流量的大熱門。然而當事人到底觸犯哪些軍紀？會遭到怎樣的處分？從本案與軍中其他類似案例，對於國軍的部隊管理文化，可能造成怎樣的衝擊？

2023-02-10 07:30