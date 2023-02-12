各軍種兵役辛苦談！網：伙食好吃真的不容易

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「當兵」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的國軍義務役抽籤軍種相關話題。

當兵是多數男生一生必經歷的經驗，從一開始抽籤、訓練，到軍中的伙食、站哨等經歷都是滿滿的回憶，隨著最近兵役時長再度調整，當兵相關的話題熱度也持續上升，尤其針對義務役不同抽籤結果有許多不同的討論，現在就快來看看不同的軍種有哪些不同的特色吧！

伙兵嘆：陸軍伙食準備不輕鬆 海陸訓練辛苦但也有好處！ 國軍軍種 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 「陸軍」是義務役抽籤時所佔比例最多的軍種，而觀察網路上的討論，其中以伙食受到最多的關注，有網友在論壇中發問「以前大家都說空軍少爺兵、海軍流氓兵、陸軍乞丐兵，為什麼會有這種既定印象呢？」，引來許多網友分享經驗說道「我空軍曾去陸軍受訓，伙食真的慘又吃不飽」。不過也有曾經當過伙房兵的網友提供不同意見，說道「兩個人在兩個小時內煮700人份的四菜一湯和白米飯」，並不是故意煮的不好吃，而是要供給的人數真的太多，無暇顧及所有口味，因此希望大家可以體諒陸軍伙食品質可能較不佳。

另外，有網友提到「空軍」的訓練內容相對於陸軍較為輕鬆，成為許多人在抽籤時的嚮往之一，不過也有人表示，訓練內容輕鬆與否和所處的單位也有許多關係，若於防砲單位服役，整體的訓練內容反而會更趨向於陸軍，辛苦程度也會隨之提升。也有網友分享在空軍時若曾專攻特殊領域，可能會有不同體驗，說道「早期如果有航太領域相關的專長，還是有機會摸到飛機」，但在役期改為四個月之後，有曾是空軍的老兵表示「四個月扣掉新訓中心，如果有下部隊也沒幾天，不會讓你摸到飛機的」，不過隨著役期整為一年，未來熟悉航太領域的新兵說不定也有機會在當兵的過程中接觸到飛機。

「海軍陸戰隊」因為訓練內容更為扎實，是許多人心中的「下下籤」，在當兵時間仍需兩年時，就時常聽到若是有人抽到海陸，全場會歡聲雷動，彷彿「逃過一劫」般，甚至站起身鼓掌向抽走「籤王」的人表達感激，然而隨著役期降到四個月後，大家的反應就變小了。曾當過海陸的網友分享經驗，說道「海陸體能真的比陸軍操，而且還有泳訓」，雖然訓練的內容大同小異，但是對於訓練的精熟度有著更高的要求。但也有人分享進海陸的優點，如「相對各班人少，所以不用等那麼久，寢室和中山室比較不會臭、冷氣比較容易涼，洗澡、洗碗都不用等很久」等，在生活起居方面會更輕鬆一些。

不同軍種都會有特別的體驗，是許多人一生的談資，在新認識人的時候是聊天的好話題，加上在軍中是團體生活，可以接觸到許多平常不會接觸到的人，認識更寬廣與不同的世界，是難有且寶貴的經驗！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「軍種排行」相關討論則數。觀測期間：2022/10/08~2023/01/08，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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