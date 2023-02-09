快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

【重磅快評】金門非軍事區呼聲 民進黨只能研議存查？

聯合報／ 主筆室
金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，希望兩岸領導人都能聽到金門人的心聲。圖為金門縣長陳福海（中）到高洞等軍事設施會勘。記者蔡家蓁／攝影
金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，希望兩岸領導人都能聽到金門人的心聲。圖為金門縣長陳福海（中）到高洞等軍事設施會勘。記者蔡家蓁／攝影

金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，其中還包括早日興建「金廈跨海大橋」。他們說，希望兩岸領導人都能聽到金門人的心聲，金門即可避免重蹈覆轍、捲入戰爭。

「永久非軍事化」這一主張實現可能性目前看來甚微，金門不是朝鮮半島上的板門店，不是一塊狹長陸地的中間地帶，它地處大陸一側，反與台灣隔一個海峽，板門店可以當DMZ，金門卻沒條件；兩岸若真爆發戰爭，解放軍的火箭砲將可飛過金門頭頂，直接攻擊台灣，金門若不受命攻擊大陸，甚至可以像個局外人，置身交戰的炮火之外。

亦即，金門究竟是軍事區或非軍事區，在現代戰爭已走到以高超音速飛彈、隱形戰機與無人機為主角的時代，已無關宏旨。就算共軍已開始橫渡海峽，準備在台灣各海岸登陸，反登陸的命令也只會下達給本島的海岸防衛隊，用上的也只是高價買來的古董─火山布雷車，共軍的登陸點甚至可能在台灣的東岸，真沒金門什麼事。

雖然，已打了快一年的「俄烏戰爭」似乎絲毫沒打出現代戰爭的模樣，一開始以為它是在打二次世界大戰，用坦克鋼鐵洪流切入、貫穿敵方，但連這個都成了奢想，現在頓內次克的巴赫穆特的攻防，已經是打成了一次世界大戰的「壕溝戰」，雙方在幾公里範圍內反覆進退、極限絞肉，猶如去年電影「西線無戰事」的現代俄烏版；但兩岸戰事再不濟，也不至於像歷史倒帶，再回頭打八二三砲戰。

不過，金門與台灣的命運一直是千絲萬縷、纏綿悱惻，鄭成功率兵攻台就是從金門料羅灣出發，趕走荷蘭人後的台灣，真正進入了中國的視野。康熙派施琅降鄭倒不是拿金門當始發地，而是更南邊的銅山港，如今的東山島。

話說回來，「永久非軍事區」主張的真實目的是要包裹它後頭的實體倡議，就是興建金廈跨海大橋、及設置廈金特區生活圈。金門眼見廈門一日千里，自己幾十年來還一直落個四不像的軍經混合體，總想為自己「去軍事化」，讓金門可以融入廈門的快速發展軌道。

以前金門瞧不上眼的、位居金門北邊的大磴島，亦即當年古寧頭戰役中負責向金門實施砲擊的小島，如今已準備後來居上，成了廈門最拔尖的區塊，因為最終年吞吐量可達7500萬人次的廈門翔安國際機場已於去年一月在此全面動工，可望於三年後的2026年建成，而廈門並已規劃3、4、6號三條地鐵線跨海連線，並已陸續貫通。

金門民眾看在眼裡，心中豈只是羨慕而已？恐怕還有嫉妒、悲嘆與恨吧！兩岸的政治歧異讓金門成了典型的受害者，大磴島都有地鐵了，金門到廈門還得靠「小三通」的「擺渡」，這次被疫情中止了三年，連恢復通航都不乾不脆，限東限西。

那麼，搞一個既能「去軍事化」、更能「去政治化」的倡議，好能去要求一座金廈大橋連通廈門，也只是最基本的菜單而已！而如果還能進一步奢想，大磴與金門間也建條地鐵，那金門就能共享翔安機場的商機與大餅。

但這一倡議的背後不只是經濟商機，更重要的原因是民進黨執政不斷「去中國化」的結果，已將金門這個依舊認知自己是中國一分子的島嶼，成了一個奇幻的「異域」，他們曾經以鮮血、以抵擋數十萬發砲彈保衛過的「中華民國」，快變成他們眼裡的「偽政權」了，金門要如何自處？

金門要求成為「永久非軍事區」，糾結著歷史與情仇、欲望與眼淚，但誰真的在乎它的這一卑微的冀求？國台辦說，金門鄉親「廈金合作的呼聲，我們聽到了」；但台灣呢？恐怕是研議處理，然後歸檔存查吧！

金門 廈門 民進黨

延伸閱讀

金門縣議會2次級團體成立 倡議成為「永久非軍事區」

贊同金馬成「永久非軍事區」！施明德：可拔兩岸引信 落實和平保台

影／金門陳氏宗親遵古禮祭祖場面隆重 參加者說超感動

瑞士國會友台小組訪金門 關切民眾對兩岸與民生看法

相關新聞

【重磅快評】金門非軍事區呼聲 民進黨只能研議存查？

金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，其中還包括早日興建「金廈跨海大橋」。他們說，希望兩岸領導人都能聽...

航教館賣共機模型惹議 空軍：將審查廠商販售產品

台灣基進今天表示，高雄岡山空軍官校內的航空教育展示館，販售簡體字中國製的中國戰機模型，空軍及承包商的說法轉移焦點、混淆視...

航教展示館賣共機模型 台灣基進嗆「像在逛中國淘寶」

台灣基進昨天踢爆高雄岡山航空教育展示館販售中國原裝進口軍武玩具，台灣基進台北黨部主委吳欣岱今天說，家長帶小朋友逛紀念品店...

陸2027攻台？立委：不會空穴來風 台灣壓力只增不減

民眾黨立委邱臣遠今表示，外傳2025年美中因台灣問題開戰、2027年中共攻台，他認為這些消息都不會是空穴來風，中共近年快...

國防部：共機各1架次逾越中線、侵擾西南ADIZ

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中共機各1架次逾越海...

中國也曾兩度用戰機擊落間諜氣球 靠殲-6與殲-10C完成艱鉅任務

中國大陸的一個民用氣象觀測氣球，因不可抗力的因素偏離軌道，飄到了美國上空，而在美國一片指責與聒譟聲中，最終派出兩架最先進的第五代F-22猛禽隱形戰機擊落這個「中國氣球」。但這件事情中國早就做過，而且成功了兩次，兩次分別是改革自蘇聯米格19的第一代戰機殲-6戰機，以及2018年真正服役執勤的第三代改進型戰機殲-10C。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦