【重磅快評】金門非軍事區呼聲 民進黨只能研議存查？

金門兩個議會聯盟提出金門成為「永久非軍事區」等四大宣言，其中還包括早日興建「金廈跨海大橋」。他們說，希望兩岸領導人都能聽到金門人的心聲，金門即可避免重蹈覆轍、捲入戰爭。

「永久非軍事化」這一主張實現可能性目前看來甚微，金門不是朝鮮半島上的板門店，不是一塊狹長陸地的中間地帶，它地處大陸一側，反與台灣隔一個海峽，板門店可以當DMZ，金門卻沒條件；兩岸若真爆發戰爭，解放軍的火箭砲將可飛過金門頭頂，直接攻擊台灣，金門若不受命攻擊大陸，甚至可以像個局外人，置身交戰的炮火之外。

亦即，金門究竟是軍事區或非軍事區，在現代戰爭已走到以高超音速飛彈、隱形戰機與無人機為主角的時代，已無關宏旨。就算共軍已開始橫渡海峽，準備在台灣各海岸登陸，反登陸的命令也只會下達給本島的海岸防衛隊，用上的也只是高價買來的古董─火山布雷車，共軍的登陸點甚至可能在台灣的東岸，真沒金門什麼事。

雖然，已打了快一年的「俄烏戰爭」似乎絲毫沒打出現代戰爭的模樣，一開始以為它是在打二次世界大戰，用坦克鋼鐵洪流切入、貫穿敵方，但連這個都成了奢想，現在頓內次克的巴赫穆特的攻防，已經是打成了一次世界大戰的「壕溝戰」，雙方在幾公里範圍內反覆進退、極限絞肉，猶如去年電影「西線無戰事」的現代俄烏版；但兩岸戰事再不濟，也不至於像歷史倒帶，再回頭打八二三砲戰。

不過，金門與台灣的命運一直是千絲萬縷、纏綿悱惻，鄭成功率兵攻台就是從金門料羅灣出發，趕走荷蘭人後的台灣，真正進入了中國的視野。康熙派施琅降鄭倒不是拿金門當始發地，而是更南邊的銅山港，如今的東山島。

話說回來，「永久非軍事區」主張的真實目的是要包裹它後頭的實體倡議，就是興建金廈跨海大橋、及設置廈金特區生活圈。金門眼見廈門一日千里，自己幾十年來還一直落個四不像的軍經混合體，總想為自己「去軍事化」，讓金門可以融入廈門的快速發展軌道。

以前金門瞧不上眼的、位居金門北邊的大磴島，亦即當年古寧頭戰役中負責向金門實施砲擊的小島，如今已準備後來居上，成了廈門最拔尖的區塊，因為最終年吞吐量可達7500萬人次的廈門翔安國際機場已於去年一月在此全面動工，可望於三年後的2026年建成，而廈門並已規劃3、4、6號三條地鐵線跨海連線，並已陸續貫通。

金門民眾看在眼裡，心中豈只是羨慕而已？恐怕還有嫉妒、悲嘆與恨吧！兩岸的政治歧異讓金門成了典型的受害者，大磴島都有地鐵了，金門到廈門還得靠「小三通」的「擺渡」，這次被疫情中止了三年，連恢復通航都不乾不脆，限東限西。

那麼，搞一個既能「去軍事化」、更能「去政治化」的倡議，好能去要求一座金廈大橋連通廈門，也只是最基本的菜單而已！而如果還能進一步奢想，大磴與金門間也建條地鐵，那金門就能共享翔安機場的商機與大餅。

但這一倡議的背後不只是經濟商機，更重要的原因是民進黨執政不斷「去中國化」的結果，已將金門這個依舊認知自己是中國一分子的島嶼，成了一個奇幻的「異域」，他們曾經以鮮血、以抵擋數十萬發砲彈保衛過的「中華民國」，快變成他們眼裡的「偽政權」了，金門要如何自處？

金門要求成為「永久非軍事區」，糾結著歷史與情仇、欲望與眼淚，但誰真的在乎它的這一卑微的冀求？國台辦說，金門鄉親「廈金合作的呼聲，我們聽到了」；但台灣呢？恐怕是研議處理，然後歸檔存查吧！