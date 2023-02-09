航教展示館賣共機模型 台灣基進嗆「像在逛中國淘寶」

台灣基進昨天踢爆高雄岡山航空教育展示館販售中國原裝進口軍武玩具，台灣基進台北黨部主委吳欣岱今天說，家長帶小朋友逛紀念品店，只會看到一箱箱玩具飛機買回家玩，根本不會知道自己手上拿的就是照三餐擾台的共機，「逛台灣官方紀念品店像在逛中國淘寶」。

台灣基進昨天指控，高雄岡山空軍官校內的航空教育展示館販售簡體字、中國製戰機模型，空軍官校回應，航空教育展示館是委外經營，展示的是世界各國飛機，如果認為擺放中共飛機不合適，未來換約時會再討論。

台灣基進上午在國防部大門舉行「國軍場館賣中國原裝進口玩具，未盡全民國防教育責任，國防部勿混淆視聽」記者會，台灣基進表示，國防部聲稱的敵機辨識資訊根本不存在，國防部對教具販售應該有嚴謹考量。

吳欣岱指出，根據他們同仁現場購入的敵機SU-30模型，周邊沒有任何介紹，甚至還裝在「made in China」的盒子裡販售，附近還有直接標示中國用語的「水警隊」玩具，國防部聲稱的辨識資訊根本不存在。

吳欣岱痛批，家長帶小朋友逛紀念品店，只會看到一箱箱玩具飛機買回家玩，根本不會知道自己手上拿的就是照三餐擾台、讓國軍疲於奔命的共機，況且這麼多玩具都以簡體字販售，「逛台灣官方紀念品店像在逛中國淘寶，真的對嗎？」

吳欣岱認為，面對不斷升溫的中共軍演，此時應該對內提升全民心防的軍事機關，官方回應竟然充滿官僚的推託之詞，令人情何以堪，國防部對國防教育教具應該有更嚴謹的考量。

吳欣岱舉例，日本自衛隊就開發一系列的自衛隊商品，在讓民眾認識自衛隊的同時，提升自衛隊整體形象，未來國防部應該朝向由台灣廠商，在認真考慮台灣國防教育的需求下，開發符合台灣軍情的商品，讓民眾真正貼近國軍，進而更支持國軍。

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺表示，共機擾台時基層國軍在前線守護，國防部卻讓轄下教育單位直接採購、進口中國製造的軍武玩具，而且外包裝都是簡體字，國防部竟然回應這是國防教育，根本是在混淆視聽。

楊佩樺強調，國防部應該站在第一線給予基層國軍弟兄最好的示範，否則如果連敵軍的辨識都不加以說明，如何教育民眾這是敵國犯台武器，請國防部不要搪塞理由，讓高層成為基層官兵前線應對中國威脅的豬隊友。