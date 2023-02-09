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陸2027攻台？立委：不會空穴來風 台灣壓力只增不減

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中國大陸高空氣球闖入美國上空，美國國務卿布林肯（右）三日和中共中央外事委員會辦公室主任王毅（左）通話，表明將暫緩訪問大陸。（美聯社）
中國大陸高空氣球闖入美國上空，美國國務卿布林肯（右）三日和中共中央外事委員會辦公室主任王毅（左）通話，表明將暫緩訪問大陸。（美聯社）

民眾黨立委邱臣遠今表示，外傳2025年美中因台灣問題開戰、2027年中共攻台，他認為這些消息都不會是空穴來風，中共近年快速擴張遠洋海軍，加入投入兩棲登陸作戰訓練和軍備，都是台灣可直接觀察到的警訊，不管中共意圖為何，現在能確定的是台灣面臨的壓力只增不減。

邱臣遠指，2024年台灣和美國都將展開總統大選，屆時政局會相對不穩定，他認為政府應提前做好幾項應對方案。面對中國的挑釁與利用灰色地帶進行壓力測試，台灣要保持冷靜，絕對不能發生擦槍走火，並應積極的尋求國際協助，建立民主同盟。

邱臣遠說，國防部應落實兵役改革，提升國防戰力，要求對美軍購項目加速交貨，並確實囤儲戰備資源及軍備，也應加強與各界的軍事合作和國防交流，並對中國的認知作戰展開反制運動，嚇阻中國採取更進一步的行動。

中共 邱臣遠 美軍

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