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推動兵役革新 役政署召開備役男編組工作會議

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
各縣市役政人員和編管中心幹部體驗模擬射擊課程。圖／役政署提供
各縣市役政人員和編管中心幹部體驗模擬射擊課程。圖／役政署提供

為提升全民防衛動員意識，內政部役政署近2日安排全國各縣市兵役科長、替代役備役編管中心秘書、幹部150人，於7日、8日至成功嶺模擬實境射擊，以體驗替代役打靶射擊課程，強化地方政府民防韌性。

役政署長沈哲芳也主持「兵役革新措施及替代役備役役男編組召集會議」，檢討過去、策進未來，加強與第一線役政同仁政策說明及意見交流，以凝聚作業共識。

沈哲芳表示，在政府「強化全民國防兵力結構調整方案」替代役已納入民防系統並為民防三大支柱之一，同時行政院核定「112-113年全民防衛動員準備綱領」，已將替代役備役人力納入「人力動員準備方案」，為建構固若磐石的民防力量，役政署將結合民防訓練，將替代役人力投入民防體系，以利戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。

役政署指出，本次會議表揚推動備役演訓有功人員及對去年備役役男召集工作辦理情形進行檢討，除說明相關兵役革新措施，如義務役役期恢復一年、替代役新增打靶射擊訓練，並將替代役納入民防系統運作外，並加強今年替代役備役役男編組召集業務內容，賡續推動EMT-1繼續教育訓練及規劃備役役男參加全民防衛動員(民安)演習等工作。

且與國防部後備指揮部及陸軍第十軍團指揮部進行業務運作交流，同時請台中市政府將其推展替代役備役役男編組召集經驗向各與會單位分享，精進單位動員組織能力，以儲備災防及動員輔助人力，達成厚植國家戰時後勤支援能量目的。

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