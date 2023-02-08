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軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

國防部規畫與Google及親美官媒串流 反制共軍統戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部向立法院表示，規劃與Google等國際主流社群平台及自由亞洲電台等國際媒體建立串流機制，結合國際自由民主國家共同發揮對中國大陸認知影響力。圖／美聯社
國防部向立法院表示，規劃與Google等國際主流社群平台及自由亞洲電台等國際媒體建立串流機制，結合國際自由民主國家共同發揮對中國大陸認知影響力。圖／美聯社

面對中共持續於灰色地帶挑釁、加大對我統戰分化，國防部向立法院表示，規畫與Google等國際主流社群平台及自由亞洲電台等國際媒體建立串流機制，結合國際自由民主國家共同發揮對中國大陸認知影響力。

國防部回應民進黨立委湯蕙禎書面質詢表示，面對中共逐漸升高的武力進逼及心理威懾，國軍政治作戰持續整合軍媒能量，於承平時期發揮主動先制精神，運用積極作為反制敵對認知作戰，並鏈結跨部會能量鞏固總體戰爭面、維護軍民抗敵意志，以確保國家整體安全。

國防部進一步說，配合後備軍人及軍事訓練役召訓，藉由「國防通識教育」課程施教，使應召員及役男了解當前國防政策及敵情威脅，提高憂患意識，強化愛鄉愛國觀念，以堅實全民防衛動員戰力，確保國家安全。

國防部表示，政府平時藉由學校、部隊、後備及全民國防教育，加強國際局勢、中共對台統戰策略、民主憲政體制及國軍使命認知，並運用各類媒體平台及文宣管道，使官兵、眷屬及國人了解「為何而戰、為誰而戰」，凝聚全民共信共識；戰時則將透過精神動員等文宣作為，堅定官兵愛國信念，以「自己國家自己防衛」、自由、民主及人權為文宣主軸，強固軍民思想防線，同時透過國際戰略溝通，傳達我全民捍衛國家及奮戰到底的決心，並爭取國際奧援。

國防部說，面對中共大力拔擢知台且具實戰經驗的將領，以及恐加大對我的心理戰攻勢，國防部除透過青年日報社論、專文、製播電視及廣播專題節目，展現全民抗敵意志及國軍堅實戰力；並規劃與Google等國際主流社群平臺及自由亞洲電台等國際媒體建立串流機制，結合國際自由民主國家共同發揮對中國大陸認知影響力。此外，該部同時整合資策會等公、民營單位及國際資源與能量，協助傳播有利訊息，以達嚇阻中共犯台企圖，降低其犯台成功公算。

自由亞洲電台（Radio Free Asia，RFA）成立於1996年，是一家由美國國際媒體署資助的私營非營利性新聞機構。

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