即時快評／無人機警監系統民間都說能作 結果出人意料

中科院昨日說明五款「軍用商規」無人機需求，國防部軍備局進一步確認今年底前就要完成原型機驗測，且語氣顯得「必然會通過驗測」，預示趕在二零二四年預算案送入立法院前，編入軍事投資項目。

國防部昨日舉行記者會，由國家中山科學研究院航空研究所齊立平以「中科院在無人機國家隊的角色與功能」進行簡報，內容披露國軍正研發包括雲大型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機與巡飛彈。國軍按高層指示將採購三千架「軍用商規」無人機，國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂則表示，軍用商規無人機原型機預劃七月卅日交貨，缺失改進或性能提升必須在今年八、九月完成，驗收合格後明年量產，將編列軍事投資預算採購。

中科院研發軍用軍規無人機，軍用商規無人機則是蔡政府國防產業「5+2產業創新計畫」一環，計畫由中科院稍加設計改裝軍用需求，由民間廠商量產三千架無人機，原型機廠商均已完成遴選作業。

執政當局「看好」我國民間無人機水準，認為「軍用商規」無人機構造簡易，生產沒有問題，必然可為軍方適用。但無人機警監系統案例殷鑑在前，軍方不可不慎。

中科院自行研發無人機警監系統，由三軍分別採購，尤其陸方民用無人機去年一度頻繁騷擾外島防區，軍方需求增高，民間廠商覺應能承製，透過政府管道反應，當局去年因此先在小金門舉行測試，讓民間廠商參與，在軍政高層官員坐鎮下，各家廠商搬來各式自行研發電子預警裝備，結果無一家系統能通過測試；但經廠商反應金門當地海岸地形崎嶇，要求再次驗測，測試場第二度轉移至宜蘭大福兵試場，結果仍然相同。

驗測結果顯示，民間無人機預警系統，對於自海上三十公尺高接近的小型無人機，因海上雜波影響，根本沒有任何反應，一直到驗測單位將威脅目標飛行高度提高到七十公尺，才有部分廠商系統能夠發現目標。後來結論是，政府協請中科院將現有自行開發的UDS無人機警監技術轉移，讓民間能夠承製。

中科院生產的軍用無人機系統，性能長年來縱使不盡如人意，但從軟體系統到硬體，都是篳路藍縷自行架構研發；民間台製無人機系統因為要節省經費，大多使用國際通用的開源軟體，其中不乏涉及由中國大陸開發的軟體，這算不算紅色供應鏈？要如何排除？還不知當局如何構想相關細節，全案量產就已確定。

但高層既一聲令下，國軍就已準備好「埋單」。在軍用商規原型機尚未面世前，現在就預劃好於八、九月這個預算送院時間點前完成改進，彷彿改進後必定適用，即能確定編列軍投量產。令不少軍內人士瞠目結舌。