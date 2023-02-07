台法合作提升拉法葉艦性能案決標 採國造防空飛彈

總經費達431億5990萬元的海軍康定級（拉法艦）「戰鬥系統性能提升案」日前決標，軍方管道證實，台法合作的性能提升案，首艘將由海軍康定級西寧軍艦執行改裝，艦上將裝設中科院自研「華陽」垂直發射系統，配備32聯裝海劍二艦載防空飛彈，提升康定級艦防空戰力。

Google Earth月前更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港一艘泊靠的康定級艦被發現船舯部已架起施工鷹架，推測是已展開性能提升與改裝工程的測試艦。

軍方證實，康定級「戰鬥系統性能提升案」日前決標，首艘進行性能提升為服役26年、弦號1203的西寧軍艦，目前軍艦已進行艦上裝備的先期拆除工程，準備進塢執行「戰鬥系統性能提升」工程。

軍方證實，康定級「戰鬥系統性能提升案」方面，計畫更新艦上老舊的戰鬥系統丶雷達及防空飛彈全數更換，，防空飛彈將把B砲位丶射程短的海欉樹飛彈，更換為中程的國造海劍二型防空飛彈系統，並在軍艦艦艏甲板下方設置垂直發射系統，預計以9年時間分批完成。

軍方人士指出，由中科院研製的「華陽」垂直發射系統已完成作戰測試驗證，裝設在6艘拉法葉級軍艦上，屆時艦上將配置32枚的海劍二艦載防空飛彈，此外，即將興建的輕型巡防艦上，也將配置「華陽」垂直發射系統。

軍方說，中科院藉由採購MK41發射系統啟發，已克服系統排煙耐熱材質，國造垂直發射系統未來也將應用於海基天弓3飛彈上。

海軍現役有6艘康定級軍艦，首艘艦於1996年自法國航抵台灣，已服役26年，海軍先後進行各項系統性能提升丶精進方案，目前已完成4艘軍艦的通信暨輪控精進案，安裝及驗測，其餘2艘將在今年度內完成。而西寧軍艦作為康定級軍艦「戰鬥系統性能提升」工程的測試艦，預計以3年的時間進行評估與驗證，驗證完成並且符合海軍作戰需求後，再進行後續5艘艦的戰鬥系統性能提升，全案預計以9年時間分批進行，預定2030年完成。