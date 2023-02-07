中間諜氣球若飄台灣 綠委主張擊落回收

中國大陸間諜氣球日前侵入美國，引發國際關注。國防部今天表示，台海周邊各種空飄物動態，國軍透過聯合情監偵系統都有掌握，但不方便透露。民進黨立委鄭運鵬今天表示，理解國防部做法，但他主張若中國氣球飄入台灣領空，有國安疑慮應該擊落並回收。羅致政也表示，中國一整套灰色地帶戰略不可取，類似情況若在台灣發生，應該採取強硬做法擊落。

羅致政表示，中國大陸間諜氣球進入美國上空，是中國大陸一整套灰色地帶戰略，就像過去無人機越界入侵我領空，現在用樣手法如法炮製對美國間諜工作，相信全世界民主國家都認為灰色地帶做法不可取，若類似情況發生在台灣，應該比照無人機直接擊落。

鄭運鵬說，以他個人主張，不論任何形式進入台灣領空，不論是氣象需求或是失控，有國安疑慮應該要擊落回收。

鄭運鵬表示，中國對台灣有敵意，已經不是氣球飄進領空，而是直接動用戰機、軍艦、飛彈演訓，證實中國對台灣擴張野心是真實，任何動作都要更注意，如果間諜氣球飄進台灣，身為立委會嚴格要求做更明確的回應。