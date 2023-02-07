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能監偵可攻擊 中科院騰雲大型無人機近期將完成戰測
中科院今天上午公布正在目前正在研發中的無人機，官員透露，其中自行研發的騰雲大型無人機，性能按空軍需求已更改設計為能實施監偵、攻擊的機種，近期內就會完成戰術測試。
國防部上午舉行例行記者會，由國家中山科學研究院航空研究所長齊立平以「中科院在無人機國家隊的角色與功能」進行簡報。內容指出，中科院目前量產交軍的軍用無人機，包括紅雀二型無人機、銳鳶一型無人機、陸軍戰術近程無人機、反輻射攻擊無人機；研發中的則為騰雲大型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機與巡飛彈。
官員表示，騰雲大型無人機發動機採用與美軍MQ-9無人機相同產品後，按空軍需求已更改設計，除為能實施遠距監偵，也能執行攻擊任務，機體增列派龍掛架，能發射特定彈種，近期將完成戰術測試。
但對於騰雲無人機能否確定投產、較MQ-9無人機抵台前先行服役？官員沒有評論。
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