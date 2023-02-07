國防部：軍用商規無人機九月前確認原型 明年投產採購

國軍按高層指示將採購三千架「軍用商規」無人機，國防部軍備局獲得管理處處長游玉堂上午表示，軍用商規無人機原型機預劃7月31日交貨，缺失改進或性能提升必須在8、9月完成，驗收合格後明年量產，量產將編列軍事投資預算採購。

國防部上午舉行記者會，由國家中山科學研究院航空研究所齊立平以「中科院在無人機國家隊的角色與功能」進行簡報，內容披露五款國軍需要的軍用商規無人機型，包括艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機與微型無人機。總計有三千架需求。按游玉堂的說法，是要趕在2024年中央政府總預算送立法院前確認量產計畫並納預算採購。

齊立平表示，在中科院發展無人機的過程中，也有國際廠商來表達合作意願，中科院會針對我方需求、技術缺口與對方安全程序評估，我方不排除進行國際合作的選項。

齊立平表示，至於國內產業鏈，以這次「軍用商規」無人機而言，中科院已成立遴選小組，邀請國內各業界、學界專家、經濟部、科技部與國防部組成遴選小組，獲選的廠家每一個機型有二至三架，充分審視製造能量與技術後，廠商才能初步入選，今年會交出初步成果，再進入量產期。

但業界商規無人機專利權多屬中國大陸，對此，齊立平表示，中科院對這次入選的軍用商規無人機廠商都曾作能量評估簡報，並審視其背景，主要須排除紅色供應鏈，參與審查者也包括法務、資訊人員，對其技術來源作嚴格把關。發展過程中經濟部會提供相對補助款，研發成果智財權屬於政府機關所有，都已作事前審視與說明。

但對南故宮無人機群展演案中，承展的雷虎公司是使用大陸軟體，卻仍被納入軍用商規無人機製造廠商。齊立平澄清，此案經濟部曾邀請相關學界評審作實地鑑定，確認該公司所採用模組，但並未發現如外傳該公司使用大陸零組件或原件，但可能會引起外誤解的是，廠商使用的是國際開發通用的「開源軟體」，有固定開放介面可以讓業者使用，據此降低成本，外界可能誤解此事。

他說，中科院自行開發的無人機，從頭到尾採用自行研發軟體，沒有用到外界現成軟體或工具；業界雖為降低成本使用國際通用的開源軟體，但軍用商規無人機最後一定要通過相關檢驗，即NCC將成立下轄的財團法人電信技術中心資安聯合檢驗實驗室，屆時相關軍商規無人機產品都送至此單位作資安檢測。

游玉堂則表示，軍用商規無人機預劃7月31日交貨，驗收合格後明年量產，交貨後若有需要能提升或缺失改進，將在8、9月進行，會有廠商改正機會，基本上今年完成原型機開發，明年進行量產採購。游玉堂表示，此案原型機部分是使用國內現有載台開發原型機，預算比照科專計劃申請國科會預算，而廠商開發出來後，明年量產則須編列軍事投資預算採購。