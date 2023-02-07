比照美將進入領空的中共空飄氣球擊落？國防部三緘其口

美國下令擊落飄進美國領空的中共空飄氣球，傳台灣也有多次遭中方氣球入侵的紀錄，國內外媒體均關切國軍如何處置？會否加以擊落？國防部官員上午三緘其口，一再重申能掌握、能應處，若具威脅會按相關處置規定應處，「包括各種可能的手段都會採用」。但接戰手段都是軍事機密，不便告知。

國防部上午舉行例行記者會，針對中共空飄你球的應處，國防部聯三作計室防空暨資戰處處長莊鴻文表示，國軍針對空飄氣球，目前所有聯合情監偵系統均可有效掌握，應處則按各種威脅程度與種類，會使用適當手段應處，相關應處作為在國軍突發狀況處置規定均有詳細律定，供各部參考。但細節不便說明。

國防部發言人孫立方也補充表示，細部接戰規定等屬於軍事機密範疇，不會公開說明。

對於共軍空飄氣球若飄進台灣領空，是否等同共軍第一擊？我方會否予以擊落？莊鴻文說，我情監偵系統若掌握到氣球目標，會依威脅程度實施判斷，若具威脅會按相關處置規定應處，包括各種可能的手段都會採用。

外媒關切中共是否曾使用過間諜氣球對台灣進行偵蒐，要什麼情況下才會動用武器加以攔截？國防部情次室情報整備處處長黃冠誠則重申，進入台灣周邊相關航空器包括空飄、探空或間諜氣球，國軍會運用相關情監偵手段作好相對應處並掌握；至於是否需攔截或攻擊，按相關置規定應處，至於氣球型別辨識涉國內情監偵手段，不便透露。

孫立方表示，空飄物在突規中都有相關明確規範，部隊會據此作相對應處置，但細部處置方法屬於軍事機密範疇，不會作詳細說明。對台海周邊所有空飄物的動態，國軍運用聯合情監偵手段都能夠明確掌握，他們來的汽球也有許多不同種類，也有不同威脅，國軍會依狀況作相對應應處，視威脅狀況作適當處置。

但媒體關切，中共氣球自2021年就至少被民眾三度目擊進入台灣上空，並拍下畫面，國防部掌握次數？官員重申，都以聯合情監偵手段加以掌握，就報載資訊回饋而言，「我們都是有掌握的」。現場媒體甚至預設「氣球若飛到總統府上空？」孫立方仍重申，「突規」都有規定，但不便明確表達。