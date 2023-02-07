中科院九鵬基地今早測試飛彈 研判增程型雄二E對地巡弋飛彈

共軍機艦近年來擾台不斷，為因應共軍軍事威脅，中科院加速研發各式飛彈測試和製程，中科院今天上午在九鵬基地測試1枚遠程飛彈，因防空警戒區南北長約300公里丶東西寬約180公里，最大彈道度為0至10萬呎，研判是「雄昇飛彈系統」的戰術測評，型號是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈。

中科院去年因外在因素干擾多次取消飛彈試射後，排定6日及7日執行今年首次飛彈射擊，有別於鎮過去最大彈道高度設定「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里，危險警戒區域為九鵬基地往外延伸到蘭嶼、綠島東方，再往北至宜蘭外海空域，形成左右相反的「L」型警戒區，

今天上午屏南地區天候良好，上午9時10分許，九鵬基地發出轟然巨響，1枚飛彈以80度仰角衝向藍嶼方向天際。軍事迷研判是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程推估為1000至1200公里，打擊範圍可達大陸內陸，具有源頭打擊戰力；可裝載反制敵指揮所、掩體的「高爆」彈頭，或毀敵機場的「散撒」彈頭。

立法院去年通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，根據國防部呈交立法院報告指出，中科院新式飛彈量產廠房，已在去年6月啟用，雄二飛彈與雄昇飛彈共用生產線，年產量從原本每年81枚，提升至131枚。不過，國防部的報告，只有共用生產線的雄二飛彈與雄昇飛彈的生產量，無法得知雄昇飛彈的年產量。