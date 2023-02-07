中科院：軍用商規無人機今年完成原型機 規畫明年量產

國家中山科學研究院航空研究所齊立平今天表示，因應當前敵情威脅，借鏡俄烏戰爭無人機的發展與應用，建構我國「無人機」不對稱戰力，國防部加速推動我國各型無人機研發產製，並透過軍民合作，鏈結中科院與國內民間的產能，打造我國「無人機國家隊」，以快速建立我國無人機新戰力。而為「強化我國無人機產業鏈」持續深化無人機技術，中科院會透過產業合作與技轉，加速產業水平分工與垂直整合。

他同時公布中科院研發中騰雲大型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機與巡飛彈。他同時也公布未來軍方所需3000架「軍用商規」無人機的需求機種，包括艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機與微型無人機。

他說，也有國外無人機廠商向中科院表達合作意願，中科院將成立選商遴選小組。軍備局獲得管理處處長游玉堂則表示，軍方三千架軍用商規無人機預計今年7月30日交貨，驗收合格後，預劃明年量產，若驗收後需要改進，則於8、9月份改善，基本上今年完成原型機開發。原型機預算部分，是利用國內現有產能，申請國科會預算，量產則運用軍事投資預算進行採購。

他表示，在我國無人機國家隊，中科院扮演兩大角色與任務，及三大功能。中科院的角色與任務：第一項是在運用民間現有技術能量，快速製造「商規無人機」提供國軍使用上，依行政院指導，協同國科會、經濟部、國防部與中科院成立「軍用商規遴選作業小組」推動五款軍用商規無人機委由民間廠商開發製造，並由中科院協助國軍執行測試驗證與技術諮詢工作；第二項是依據軍種依敵情威脅、未來作戰任務所提出研製需求，以政府推動無人機產業發展指導，由中科院結合國內產、學、研能量，負責整合及開發機敏核心技術，並技轉扶持國內產業，以全面落實國防自主政策。

齊立平進一步說，中科院的功能有三點，第一點「推動核心技術發展」掌握及推動無人機飛控、導航、空電、資通訊包括加密與展跳頻、資安與火工等核心技術開發，與全機系統整合；第二點「擴大產業合作」機體、系統件等，充分利用國內產業資源，透過釋商扶持國內產業，落實國防自主政策；第三點「強化我國無人機產業鏈」持續深化無人機技術，透過產業合作與技轉，加速產業水平分工與垂直整合。