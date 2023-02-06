解放軍統戰影片喝金酒認親 綠委痛批兩手策略變態鄰居

中國大陸解放軍近日釋出最新統戰影片，內容還有用金門高粱乾杯的環節，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，他們如果對金門高粱有愛好，希望要用正常的公平的對待，否則就是笑話一則；民進黨立委王定宇則說，這是典型的兩手策略，中共根本就是變態鄰居。

中共解放軍對台第一線部隊東部戰區元宵節前夕發出一段「守護」的影音，整段影音鋪陳著兩岸共有的民俗團圓節慶，少了台海兵凶戰危的氣氛，旁白字幕寫道「家有兩地別離，軍人的守護，用一家不圓，換來萬家團圓；國有兩岸暫隔，軍人的守護，用鋼槍驅敵、美酒認親」。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，鄭運鵬說，對於台灣的食品跟酒類，包括金門高粱在內，「如果他們有愛好，我希望他們要正常跟公平的對待，而不是要禁的也是他們、要放的也是他們」。

鄭運鵬批評，中國禁止台灣的食品、農產品輸入理由一大堆，有時候是上面帶有病毒，有時候則是用行政上面的程序卡關，這些都不應該，現在他們還敢拿金酒來乾杯，「我覺得這是笑話一則」。

鄭運鵬認為，這對於金門酒廠、金門來說都是很大的污辱，希望金門縣選出來的民意代表、首長要注意到事實，「人家是愛怎麼樣就怎麼樣，揮之即來、呼之即去，金門永遠得不到尊重」。

王定宇受訪時表示，中共解放軍釋出最新的統戰影片，影片裡面除了有中共解放軍以外，特別還放入金門高粱的畫面，中共一手用軍力威脅台灣，一手用乾杯來攏絡台灣，這是典型的兩手策略統戰手法。

王定宇舉例，如果有人拿刀子要傷害你的親人，還要恐嚇、奪取你的家園，然後一手卻拿著酒杯要跟你乾杯，「你會覺得這個人是朋友，還是變態鄰居」，這種惡鄰居的手法讓人不寒而慄，根本就是恐怖鄰居的行為。

王定宇也說，解放軍不管是用軍事力量威脅台灣，還是拿酒杯走溫情主義、攏絡台灣人民，手法不同但是目標一樣，目的就是要奪取家園、傷害親人，他們就是想要謀財害命，「那一杯高粱跟他的飛彈，其實都是異曲同工、一體兩面」。

王定宇批評，至於少數附和中共、誇大解放軍武力威脅的人，或者是附和中共、迎合解放軍軟調溫情的人，其實都是在配合中國共產黨，想要滅掉我們的家園，「內賊跟外面的威脅其實是一樣可惡、一樣要提防」。