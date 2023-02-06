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國防部改口：國造潛艦原型艦完成測評 再下達量產決策

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部可能在今年下半年編列包括潛艦國造後續艦等國造軍備特別預算案。圖／聯合報系資料照片
國防部可能在今年下半年編列包括潛艦國造後續艦等國造軍備特別預算案。圖／聯合報系資料照片

國防部今天上午發出新聞稿表示，「潛艦2-8艘後續艦」案，將待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。

針對潛艦國造後續艦等案興建預算將以特別預算案因應，本報本月4日起即陸續向國防部提詢。國防部前後說法明顯不同。

本報2日4日向國防部提詢潛艦國造後續艦等案興建預算將以特別預算案因應？提問内容尤其強調：消息指出，經高層指示，國防部今年將爲「潛艦國造二至八艘後續艦」興建經費籌編高達數千億元額度的特別預算案，今年下半年前報行政院核准後併113年度國防預算案送立法院實施審查。請教上情是否為真？而按外傳時程，在潛艦國造原型艦預定今年九月僅舉行「下水」儀式，並未完成海試前，搶先編列後續艦特別預算是否妥適？」

對此，本報獲復：「因應敵情威脅，海軍依國軍聯合戰力規畫指導、建案規定及國防預算等綜合考量，審慎嚴謹辦理各項建案，以符合防衛作戰需求；潛艦國造現均依計畫執行，海軍將管制台船依約辦理，並以品質安全為首要考量，依約履驗。」

本報同日也提詢：至於「震海計畫」國造神盾巡防艦精進版型艦、軍用商規無人機也將編列特別預算案？針對前者，國防部則回應表示：「震海計畫」是綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求，此案將續依計畫節點管制執行，以建構可恃戰力，捍衛海疆安全；至於軍用商規無人機，截至昨晚截稿為止，國防部暫無回應。私下據了解，此案尚在協調各軍種需求中，尚未議決。

相關回應有電子書面可稽。過程間不見國防部有否認相關軍備將編列特別預算案取得。

但報導今（6）日曝光後，國防部上午發出新聞稿表示：針對媒體報導，國防部規劃包裹編列特別預

算，支應「潛艦2-8艘後續艦」、「軍用商規無人機量產」及「國造神盾巡防艦精進版」等三案，國防部「澄清」如下：

國防部表示，潛艦 2-8 艘後續艦屬建案作業，待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。

國防部表示，國軍軍用商規無人機量產，自決策起始即納列年度公務預算執行，從無編列特別預算之考量。

國防部表示，J所謂「國造神盾巡防艦精進版」，目前並無相關建案；海軍「震海計畫」係綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求。

國防部並表示，國防施政依法執行，具備週延完整程序。籲請勿以片面資訊，臆測財務規劃，以免影響建軍備戰工作推動。

國防部 潛艦 國防預算

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