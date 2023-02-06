國防部改口：國造潛艦原型艦完成測評 再下達量產決策

國防部今天上午發出新聞稿表示，「潛艦2-8艘後續艦」案，將待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。

針對潛艦國造後續艦等案興建預算將以特別預算案因應，本報本月4日起即陸續向國防部提詢。國防部前後說法明顯不同。

本報2日4日向國防部提詢潛艦國造後續艦等案興建預算將以特別預算案因應？提問内容尤其強調：消息指出，經高層指示，國防部今年將爲「潛艦國造二至八艘後續艦」興建經費籌編高達數千億元額度的特別預算案，今年下半年前報行政院核准後併113年度國防預算案送立法院實施審查。請教上情是否為真？而按外傳時程，在潛艦國造原型艦預定今年九月僅舉行「下水」儀式，並未完成海試前，搶先編列後續艦特別預算是否妥適？」

對此，本報獲復：「因應敵情威脅，海軍依國軍聯合戰力規畫指導、建案規定及國防預算等綜合考量，審慎嚴謹辦理各項建案，以符合防衛作戰需求；潛艦國造現均依計畫執行，海軍將管制台船依約辦理，並以品質安全為首要考量，依約履驗。」

本報同日也提詢：至於「震海計畫」國造神盾巡防艦精進版型艦、軍用商規無人機也將編列特別預算案？針對前者，國防部則回應表示：「震海計畫」是綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求，此案將續依計畫節點管制執行，以建構可恃戰力，捍衛海疆安全；至於軍用商規無人機，截至昨晚截稿為止，國防部暫無回應。私下據了解，此案尚在協調各軍種需求中，尚未議決。

相關回應有電子書面可稽。過程間不見國防部有否認相關軍備將編列特別預算案取得。

但報導今（6）日曝光後，國防部上午發出新聞稿表示：針對媒體報導，國防部規劃包裹編列特別預

算，支應「潛艦2-8艘後續艦」、「軍用商規無人機量產」及「國造神盾巡防艦精進版」等三案，國防部「澄清」如下：

國防部表示，潛艦 2-8 艘後續艦屬建案作業，待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。

國防部表示，國軍軍用商規無人機量產，自決策起始即納列年度公務預算執行，從無編列特別預算之考量。

國防部表示，J所謂「國造神盾巡防艦精進版」，目前並無相關建案；海軍「震海計畫」係綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求。

國防部並表示，國防施政依法執行，具備週延完整程序。籲請勿以片面資訊，臆測財務規劃，以免影響建軍備戰工作推動。