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國造潛艦原型艦下水前 後續7艦再編3千億元特別預算

搶編國造潛艦後續艦特别預算 揭仲：精確度恐嚴重不足

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖/本報資料照
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖/本報資料照

針對國防部可能在今年下半年就要編列國造潛艦後續7艘量產、總金額高達3000億元以上的特別預算案。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為此舉並不妥當，恐怕會使編列內容無法具備基本的精確度，讓立法院在審查時缺乏可靠的依據。

揭仲表示，國造潛艦的原型艦就算如期在今年6月下水，相關測試就算一切順利，也不太可能在2024年底前完成；況且若發現問題，所需的設計修改、施工與再測試也需要一定的時間。揭仲說國防部在測試甫開始不久就急著編列後續7艘量產的預算，等同在許多設計與建造的變數未釐清前，就編列近20年、總額近3000億元的特別預算，恐怕會使編列內容無法具備基本的精確度。

揭仲指出，國造潛艦原型艦的測試過程依序包括安裝檢測、單機測試、系統測試、組合測試、廠試、靜態測試與試航等，原本就遠較水面軍艦廣泛複雜；加上國造潛艦是幾近全新的設計，雖然造艦團隊已克服不少艱鉅的障礙，但在缺乏潛艦製造大國完整的技術輸出與技術指導的情況下，整個測試過程寧可拉長以求徹底找出任何可能的風險，以便替後續量產型潛艦制定合格的標準；許多潛藏問題也可能會在接下來的測試階段陸續浮現，屆時造艦團隊也需要足夠的時間找出解決方案，若涉及到裝備的更動，整個修改時間還會拉得更長。

揭仲說國防部在原型艦相關測試才開始不久，就急著編列特別預算送立法院審議，等同在相關風險都還未掌握的情況下，就先編出未來近20年的高額預算，在可靠度與精確度上如何能讓人放心？

揭仲也表示，未來量產的7艘潛艦中，後續數艘應會安裝原型艦所沒有的消音瓦與鋰電池，戰鬥系統等也可能會有若干的更新；且整個量產計畫近20年，期間包括人工、材料與裝備的成本變動又要如何估計? 這些因素都會讓國防部今年下半年就編出的特別預算，在精確度方面嚴重不足。

揭仲建議，國防部應該等相關測試進行到一定程度，主要項目的風險已在可控範圍時，再開始編列預算；另外在中船頂多只能同時建造2艘的情況下，或許該考慮將7艘潛艦分成至少2個特別預算。例如量產的第1艘至第3艘是第一個特別預算，第4艘至第7艘則因為安裝消音瓦、鋰電池、系統升級與物價變動等因素，編列第2個特別預算，讓預算內容能有一定的精確度。

潛艦 國防部

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